Naš pjevač iza kojeg je borba s ovisnošću se javio iz bolničke sobe: "Korak sam bliže..."

Mahir Kapetanović Mahkey objavio je da se oporavlja nakon operacije, a podršku su mu odmah uputili brojni fanovi i prijatelji.

Glazbenik Mahir Kapetanović, poznatiji kao Mahkey, iznenadio je svoje pratitelje iskrenom objavom iz bolničke sobe, otkrivši da se oporavlja nakon operacije. Fotografijom s kanilom u ruci i smirenim pogledom prema kameri poslao je snažnu poruku o borbi, ustrajnosti i osobnom putovanju koje traje još od 2017.

Iako nije otkrio detalje samog zahvata, u prošlim je intervjuima spomenuo kako ga čeka operacija.

"Od 2017. guram neke stvari i za mnoge od njih sam se morao uvjeravat kako bih i dalje vjerovao da su moguće, sad sam korak bliže svemu."

U objavi je podijelio vlastiti proces u tri faze. Prva je bila borba s ovisnošću i viškom kilograma, što je, kako je ranije otkrio, uključivalo gubitak čak 50 kilograma. Druga faza, operacija, je upravo završena, a oporavak je u tijeku. Treća je ostala tajanstvena, nazvana samo "NaHCO₃".

Objava dolazi na kraju godine ispunjene profesionalnim uspjesima. Njegov album "Palo Santo", objavljen u svibnju, donio je hvaljene singlove "Šutim jer te lažem" i "Džehenem", dok je koncert u zagrebačkoj Tvornici Kulture u lipnju bio vrhunac glazbene godine. U studenom je nastupio i u Melin cafeu, zatvarajući godinu snažnim nastupima.

Nakon objave, komentari podrške odmah su počeli pristizati. Poruke poput "Brz oporavak frende", "Drži se buraz moj..!" i "Bit će to sve okej, samo jako" potvrđuju da iza njega stoji snažna zajednica.

Njegov prepoznatljivi stil, spoj sevdaha i grungea, izdvojio ga je kao jednog od najintrigantnijih vokala nove generacije. Javnost ga je upoznala kroz glazbene emisije, ali Mahkey je s vremenom postao i simbol osobne transformacije i iskrenosti.

