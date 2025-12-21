Novi udarac: Beckhamov sin ovim je potezom stavio točku na odnos s obitelji?

David i Victoria Beckham navodno su blokirani na Instagramu od sina Brooklyna, što ih je duboko pogodilo, a drama u obitelji kulminira pred Božić dok bliski članovi još uvijek vjeruju u pomirenje.

Uoči Božića, obitelj Beckham suočila se s neugodnom situacijom koja je, prema tvrdnjama bliskih izvora, posebno pogodila Davida i Victoriju. Naime, kako piše Daily Mail, vjeruju da ih je njihov najstariji sin Brooklyn blokirao na Instagramu.

Iako se u prvi mah činilo da su roditelji prestali pratiti sina, mlađi brat Cruz (20) objasnio što se zaista dogodilo.

"Moji mama i tata nikada ne bi unfollowali svog sina... Probudio sam se i shvatio da smo svi blokirani – mama, tata i ja."

Izvori bliski slavnom paru tvrde da je ovakav potez Brooklyna duboko pogodio Davida i Victoriju.

"David i Victoria nikada neće prestati voljeti Brooklyna. Uvijek će biti tu za njega i željeli su da on to zna. Ovo ih je jako pogodilo."

Navodno je upravo njihovo praćenje Brooklynovog profila bio tihi znak podrške, pokušaj da ostanu prisutni u njegovom životu, unatoč tome što već mjesecima ne komuniciraju.

"Sada ni to više ne mogu, ali to nije bila njihova odluka", dodao je izvor.

Brooklyn će ove blagdane provesti u Miamiju sa suprugom Nicolom Peltz i njezinom obitelji, dok će Beckhamovi Božić dočekati u Cotswoldsu, okruženi ostalom djecom – Romeom, Cruzom i Harper.

Napetosti u obitelji traju već neko vrijeme. Brooklyn i Nicola propustili su Davidovu veliku proslavu 50. rođendana, a nisu se oglasili ni povodom njegovog viteškog priznanja. Pored toga, Nicola više ne prati Victoriju i Davida na Instagramu, a ni oni nju.

Unatoč svemu, David pokušava održati mostove. Nedavno je podijelio staru obiteljsku fotografiju sa sinovima, dok je Cruz podsjetio na lijepe trenutke s objavom s plaže u Brazilu. Brooklyn, međutim, na te geste nije reagirao.

Posebno su pogođene njihove majke – Victorijina Jackie i Davidova Sandra. Jackie je, prema izvorima, "na kamin objesila božićne čarape za svih 12 unuka, uključujući i onu s Brooklynovim imenom", u nadi da će obitelj ponovno pronaći put jedni do drugih.

Dok blagdani kucaju na vrata, ostaje pitanje hoće li upravo Božić donijeti ono što mnogi priželjkuju – pomirenje unutar jedne od najpoznatijih obitelji današnjice.

