Ako vam treba doza smijeha, ovaj video naših influencera uoči finala Supertalenta ne smijete propustiti!

Adrian Popović i Ivan Molnar nasmijali su pratitelje videom uoči velikog finala Supertalenta.

Poznati influenceri Adrian Popović i Ivan Molnar ponovno su nasmijali publiku na društvenim mrežama, ovog puta uoči spektakularnog finala showa Supertalent, koje se večeras održava u zagrebačkoj Areni.

U kratkom i duhovitom videu, dvojac komentira finale Supertalenta, a zatim, sasvim "slučajno", susreću Franu Ridjana, kojeg pogrešno zamijene za Igora Mešina. Komični trenutak ne staje tu – istovremeno nailaze i na Marka Vukelića, kojeg zabunom prozovu Brunom Petkovićem.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pamtite li sve pobjednike Supertalenta? Evo tko je sve kroz godine osvojio srca publike!

Video završava simpatičnom porukom: "Što mislite, bismo li mi mogli biti voditelji na Supertalentu jednog dana? Za svaki slučaj pogledajte Supertalent ove nedjelje."

"Koliko smo neugodni od 1 do 10?", napisali su opisu.

Adrian Popović i Ivan Molnar, Supertalent - 4 Foto: Nova TV

Adrian Popović i Ivan Molnar, Supertalent - 3 Foto: Nova TV

Njihova šala brzo je osvojila publiku, a mnogi su u komentarima jasno dali do znanja da ih je video nasijao. Supertalent očito nije rezerviran samo za pozornicu, i hodnici Arene postali su poprište odlične zabave.

Pogledaji ovo Celebrity Večeras pišemo povijest u Areni: Tko će postati novi Supertalent?

Adrian Popović i Ivan Molnar, Supertalent - 2 Foto: Nova TV

Adrian Popović i Ivan Molnar, Supertalent - 1 Foto: Nova TV

OVDJE pogledajte intervju s Adrianom Popovićem uoči spektakla u Arenoi.

OVDJE pogledajte intervju s Ivanom Molnarom.

Ako želite znati više o večerašnjem finalu, kliknite OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Božić bez ovog klasika nije isti, ali znate li sve njegove tajne?

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Ovo su zaboravljene prve supruge holivudskih zvijezda, bile su s njima prije velike slave

Pogledaji ovo Zanimljivosti Imate li znanje za zlatni gumb? Supertalent kviz vas čeka!