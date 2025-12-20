Božić bez ovog klasika nije isti, ali znate li sve njegove tajne?

Čak dva desetljeća poslije snimanja, film "Zapravo ljubav" izaziva pažnju ljubitelja filmova, a neke tajne otkrivaju se i danas.

Kako se Božić opasno približava, mnogima je nezaobilazan dio blagdanskog ugođaja kultni film "Zapravo ljubav".

Romantični omnibus Richarda Curtisa već više od dva desetljeća osvaja gledatelje diljem svijeta, no iza toplih ljubavnih priča krije se niz zanimljivih detalja koje čak ni najveći obožavatelji često ne primijete.

Zapravo ljubav - 12 Foto: YouTube Screenshot

Zapravo ljubav - 13 Foto: YouTube Screenshot

Jedna od najzanimljivijih činjenica jest da je film sniman unatrag. Kultna završna scena u zračnoj luci Heathrow, u kojoj se spajaju sve priče, zapravo je bila prvi dan snimanja. Glumci su tada prvi put radili zajedno, a prema riječima Martine McCutcheon, upravo je to pomoglo da se ekipa brzo poveže i stvori posebna energija.

Uloga simpatičnog Sama, kojeg je utjelovio Thomas Brodie-Sangster, umalo je pripala Joeu Alwynu. Bivši partner Taylor Swift bio je na audiciji, čak je upoznao Hugha Granta i Richarda Curtisa, no na kraju je uloga otišla Thomasu što je odluka koja se pokazala punim pogotkom.

Zapravo ljubav - 7 Foto: YouTube Screenshot

Zapravo ljubav - 10 Foto: YouTube Screenshot

Malo tko zna da u filmu postoji skrivena cameo uloga. Poznata radijska voditeljica Jo Whiley posudila je glas DJ-ici koja najavljuje pjesmu "Jump" u legendarnoj sceni u kojoj Hugh Grant pleše Downing Streetom. Tek godinama kasnije otkrila je istinu, šokiravši čak i vlastitu obitelj.

Zapravo ljubav - 3 Foto: YouTube Screenshot

Zapravo ljubav - 9 Foto: YouTube Screenshot

Kultna kapa Keire Knightley nije bila dio originalnog kostima. Glumica je otkrila da je uoči snimanja imala veliki prišt na čelu, pa je kapa poslužila kao jedino rješenje. Danas se smatra jednim od prepoznatljivih modnih detalja filma.

Lik Natalie, kojeg glumi Martine McCutcheon, često se naziva "bucmastim", iako to očito nije. Ta je nelogičnost bila namjerna – redatelj je želio naglasiti koliko žene često imaju iskrivljenu sliku o sebi, dok ih drugi vide sasvim drugačije.

Zapravo ljubav - 8 Foto: YouTube Screenshot

Za Oliviju Olson, koja glumi Joannu, film ima posebno značenje – poljubac s Thomasom Brodie-Sangsterom bio joj je prvi u životu, i to pred kamerama. Dodatni stres stvarao joj je i podatak da je bila viša od njega, ali scena je postala jedna od najslađih u filmu.

Godinama se raspravljalo jesu li likovi Karen i Harry (Emma Thompson i Alan Rickman) ostali zajedno. Scenaristica Emma Freud potvrdila je da jesu, ali da njihov brak više nikada nije bio isti. Također je otkrila da Harryjeva nevjera nije bila samo flert već prava afera.

Zapravo ljubav - 14 Foto: YouTube Screenshot

I nakon više od 20 godina, "Zapravo ljubav" dokazuje da je puno više od obične romantične komedije. Film skriva slojeve emocija, simbolike i detalja koji ga čine bezvremenskim božićnim klasikom kojem se gledatelji iznova vraćaju svake blagdanske sezone.

