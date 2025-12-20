Dirljivo! Princ George pomagao u kuhinji, a jedan detalj sve je raznježio

Princ George zajedno s princom Williamom posjetio je dobrotvornu organizaciju koju je njegov otac posjetio 1993., zajedno s princezom Dianom.

Iako je još daleko od trenutka kada će postati britanski kralj, princ George već je počeo učiti vrijednosti koje je davno usavršio njegov otac princ William, pokazavši koliko kraljevska obitelj ozbiljno shvaća humanitarni rad.

Drugi u nizu za britansko prijestolje prvi je put posjetio dobrotvornu organizaciju The Passage, gdje je zajedno s ocem sudjelovao u pripremi božićnih ručkova za beskućnike, na istom mjestu koje je princ od Walesa posjetio sa svojom majkom, princezom Dianom, još davne 1993. godine.

Princ William i princ George - 4 Foto: Profimedia

Princ William i princ George - 6 Foto: Profimedia

Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je 12-godišnji George potpisao istu stranicu knjige gostiju na kojoj su se prije 32 godine potpisali Diana i William. Mladi princ bio je vidno dirnut, a svjedoci kažu da je fascinirano izgovorio: "Wow. Ok."

Glavni direktor organizacije, Mick Clarke, opisao je posjet kao "trenutak ponosnog oca" za princa Williama. Upravo je William iskoristio priliku da sinu pokaže koliko mu to mjesto znači, rekavši mu: "To je moja mama", prisjećajući se prvog dolaska s princezom Dianom.

Princ William i princ George - 5 Foto: Profimedia

George se brzo uključio u aktivnosti. Pomagao je volonterima u pripremi paketa pomoći za one koji nisu mogli doći na božićni ručak, ukrašavao božićno drvce donirano iz Westminsterske opatije te sudjelovao u pripremi hrane u kuhinji. Prema riječima zaposlenika, bio je iznimno angažiran i nimalo nespretan, baš poput svog oca.

Paketi koje je pomagao slagati sadržavali su osnovne potrepštine, bonove za hranu, čarape i grickalice, dok su u kuhinji William i George zajedno radili na pripremi povrća i božićnih priloga. Atmosfera je bila opuštena, uz puno smijeha i prijateljskog zadirkivanja, a cijeli je posjet ostavljao dojam pravog obiteljskog zajedništva.

Princ William i princ George - 1 Foto: Profimedia

Princ William i princ George - 2 Foto: Profimedia

Posebno dirljiv trenutak bio je susret s parom koji se upoznao upravo zahvaljujući pomoći The Passagea, a danas su zaručeni i planiraju vjenčanje u toj istoj organizaciji. Njihova priča snažno je odjeknula i na Georgea, koji je pažljivo slušao što im to mjesto znači.

Posjet je trajao oko sat vremena, nakon čega su se William i George pridružili ostatku kraljevske obitelji na božićnom ručku u Buckinghamskoj palači. Na društvenim mrežama princ i princeza od Walesa kasnije su podijelili fotografije uz poruku zahvale svima koji se tijekom godine bore protiv beskućništva.

Ovim posjetom princ George još je jednom pokazao da nasljeđe princeze Diane i predanost princa Williama humanitarnom radu žive i u novoj generaciji, a kraljevske vrijednosti suosjećanja i pomoći drugima prenose se s koljena na koljeno.

