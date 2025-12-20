Posljednja subota pred Božić donijela je rijetki izlazak jednog od najzanimljivijih domaćih parova

Faris Pinjo i njegova supruga Amina Kajtaz snimljeni su u jednom od rijetkih javnih izlazaka nakon vjenčanja proteklog ljeta.

Posljednju subotu uoči Božića obilježilo je maglovito, oblačno i hladno jutro, no to nije spriječilo poznata lica da prošeću zagrebačkom špicom.

Iako su hrvatskom metropolom dominirali sumorno vrijeme i niske temperature, glazbeniku Farisu Pinju i njegovoj supruzi Amini Kajtaz to nije nimalo smetalo. Par koji se vjenčao sredinom ove godine privukao je pažnju prolaznika svojim ležernim, ali usklađenim izdanjima.

Galerija 27 27 27 27 27

Faris Pinjo i Amina Kajtaz Foto: Josip Moler/Cropix

Faris Pinjo, Amina Kajtaz Foto: Josip Moler/Cropix

Zadnje su viđeni kako se drže za ruke i razgovaraju dok su prolazili gradskom špicom, očito uživajući u zajedničkom vremenu. Ovo je bio jedan od njihovih rijetkih zajedničkih izlazaka u javnost nakon svadbe proteklog ljeta.

Faris Pinjo, Amina Kajtaz Foto: Josip Moler/Cropix

Faris Pinjo - 3 Foto: Josip Moler / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević na raskošnoj proslavi otkrila vijest koja je raznježila pratitelje!

Za hladan i oblačan dan Amina je odabrala crni teddy kaput, crne tajice i udobne gležnjače, dok je kosu nosila raspuštenu, a cijeli look upotpunila minimalističkom torbicom. Faris se odlučio za opuštenu kombinaciju – tamnu jaknu s toplom podstavom, zelenu hoodie majicu, široke traperice i sivu kapu, idealnu za zimske gradske temperature.

Glazbenik i olimpijska plivačica vjenčali su se u tajnosti u lipnju. Za poseban dan mladoženja se odlučio za klasično odijelo, a mladenka je zasjala u kratkoj bijeloj vjenčanici.

Faris Pinjo Foto: Livio Andrijic/Cropix

Faris Pinjo, TLZP Foto: DNEVNIK.hr

Pinju je to drugi brak. Prije dvije godine razveo se od glumice Tare Thaller, a nakon nje ljubio je i zvijezdu "Kumova", Anu Uršulu Najev.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Tko se sve pojavio? Magla nije zaustavila poznate Hrvate u šetnji špicom prije Božića

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Naša plesačica i njezin suprug imaju veliki razlog za sreću i to su podijelili na najslađi način!

Pogledaji ovo Celebrity Iza naše glumice su borbe koje mnogi ne mogu ni zamisliti, a svako njezino pojavljivanje danas nosi snažnu poruku!

Pogledaji ovo Celebrity Niste navikli vidjeti ga ovakvog: Jandroković u neuobičajenom izdanju sa suprugom