Niste navikli vidjeti ga ovakvog: Jandroković u neuobičajenom izdanju sa suprugom

Gordan i Sonja Jandroković prisustvovali su premijeri predstave "Cluedo" u jednom zagrebačkom kazalištu.

U Kazalištu Kerempuh održana je premijera predstave "Cluedo", autorice Sandy Rustin, koja je okupila poznate Hrvate na jednom mjestu.

Priliku da među prvima pogledaju tu zanimljivu predstavu nije propustio ni predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji se u kazalištu pojavio sa suprugom Sonjom.

Galerija 26 26 26 26 26

Gordan i Sonja Jandroković - 4 Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Gordan i Sonja Jandroković - 1 Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Gordan i Sonja Jandroković - 2 Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Par je rado pozirao fotografima te se pridružio brojnim uzvanicima iz kulturnog i javnog života koji su došli podržati novu kazališnu produkciju. Tako su se fotografirali s Tarikom i Lejlom Filipović te Joškom Lokasom.

Gordan Jandroković za tu je prigodu odabrao ležernu, ali elegantnu kombinaciju, dok je Sonja Jandroković zablistala u profinjenom večernjem izdanju. Njihov dolazak nije prošao nezapaženo, a osmijesi i dobra atmosfera dodatno su obilježili kazališnu večer.

Gordan i Sonja Jandroković - 1 Foto: Jurica Cvitanić/Scardona/PR

Sonja i Gordan Jandroković, Andrej Plenković Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević na raskošnoj proslavi otkrila vijest koja je raznježila pratitelje!

Gordan i Sonja u braku su od 1994. godine i zajedno imaju troje djece, kćer Klaru te sinove Mihaela i Juricu.

Sonja je inače po zanimanju liječnica, a rođena je u Pekingu te je dio života provela i u Bugarskoj jer je bila dijete diplomata. Njihova ljubavna priča započela je doista na prvi pogled, a Gordan je Sonju osvojio u Malinskoj na Krku.

Gordan i Sonja Jandroković Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX

Gordan Jandroković s obitelji Foto: Facebook

"Uvijek mi je bio zgodan, bio je sportski tip, vrlo dobar rukometaš, samo se zbog fakulteta prestao baviti rukometom. Primijetila sam ga jer je lijepo skakao na glavu u more. Njegova me se vještina odmah dojmila, tako je to s djevojkama od 18 do 19 godina. Gordan je uvijek tajanstveno odlazio s mora malo ranije od nas ostalih jer se pripremao za utakmice", ispričala je jednom prilikom za Jutarnji list pa dodala:

"Sjedili smo na moliću i kroz razgovor se zaljubili... Iznenadilo me to što je puno čitao, brdo knjiga. Od prvog trena točno je znao što hoće, znao je to i objasniti. I danas je takav. Oduvijek su ga zanimali politika i društvo. Možda smo i pomislili da će to biti ljetna ljubav, no ljetna ljubav pretvorila se u dugu, kvalitetnu... I troje djece."

O njihovoj ljubavnoj priči više čitajte OVDJE.

Nedavno su zajedno bili na koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Udala se jedna od najljepših žena na svijetu! Zgodni trener izliječio joj je slomljeno srce 1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tatjana Jurić objavila veliku novost: "Danas me bez nje ne bi bilo..."

Pogledaji ovo Celebrity Isplivali novi detalji u slučaju ubijenog redatelja: Sudski dokumenti otkrivaju zabrinjavajuće okolnosti

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova na premijeri zasjala uz lijepu kćer, koju ne viđamo često