Tatjana Jurić objavila veliku novost: "Danas me bez nje ne bi bilo..."

Tatjana Jurić objavila je da je napisala svoju prvu knjigu, duboko osobnu priču koja joj je, kako kaže, spasila život.

Tatjana Jurić uplovit će u novu godinu s osobnim trijumfom, a za to ima poseban povod.

Naime, napisala je svoju prvu knjigu "Muškarci lijevo, žene desno?!". Svoje emocije i misli podijelila je na Instagramu uz riječi koje su dirnule mnoge.

"Ponekad ostaneš u tišini... I napišeš knjigu", započela je.

U snažnom opisu koji je objavila, otkrila je kako je knjiga proizašla iz duboke osobne borbe.

"Prva je gotova. Druga započeta. Druga je o Alzheimeru. Ali, nema druge bez prve. Prva je za mene o nečemu puno gorem od Alzheimera. A Alzheimer nam je bio grozan."

Tatjana ne skriva da je knjiga nastajala godinama, u tišini, iz potrebe, a ne ambicije. Riječi koje je podijelila čitateljima otkrivaju koliko joj je to iskustvo bilo iscjeljujuće.

Tatjana Jurić na Instagramu Foto: Tatjana Jurić/Instagram

"Da nije bilo ove knjige, danas mene ne bi bilo. Doslovno i bez pretjerivanja."

Riječ je o osobnoj ispovijesti koja, kako sama kaže, nije napisana da bi itko bio sudac, već vodič – njoj prvoj, a možda i drugima.

Tatjana Jurić i nećakinja Zoja Foto: Instagram

Osim što je dovršila prvo djelo, već radi i na drugoj knjizi koja će se baviti temom Alzheimerove bolesti – teškom temom koju je osobno proživjela u obitelji.

Tatjana Jurić - 3 Foto: Instagram

Tatjanina prva knjiga bit će uskoro dostupna na njezinoj web trgovini marama.hr, a ova emotivna objava jasno pokazuje – 2026. je godina u kojoj je, kako kaže, spremna.

