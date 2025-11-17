Ljepotica na tetu! Tatjana Jurić pokazala nećakinju i pohvalila se njezinim uspjehom

Tatjana Jurić pohvalila se novostima u životu svoje nećakinje te je ispričala jednu njihovu anegdotu.

Voditeljica Tatjana Jurić na društvenim se mrežama pohvalila uspjehom svoje prekrasne nećakinje Zoje, a podijelila je i njihove zajedničke fotke.

Naime, otkrila je da je Zoja upisala fakultet u Zagrebu, a zatim otkrila i detalje ''Priče o kofilicama''.

''Naša je Zoja odnedavno konačno postala punopravna Zagrepčanka! Evo je na studiju u Zagrebu. Živa, čekamo te! Vezano za kiflice na kraju ove objave: priča o torti za Zojin 1. rođendan, već je poznata, sad imamo i – priču o kiflicama. A sve što je trebalo, bilo je – naći bakin recept. Do Božića, bit ćemo spremne'', napisala je na Instagramu.

Tatjana Jurić i nećakinja Zoja Foto: Instagram

Njezinu objavu pratitelji su zatrpali brojnim komentarima.

''Slatka mala tinejdžerica je odrasla. Pusa objema'', ''Vas dvije ste prave kulerice'', ''Ma ovo su kifletine'', ''Ljupke'', pisali su joj.

Tatjana Jurić Foto: Instagram

Prošle godine u travnju Tatjana je otkrila da je Zoja proslavila 18. rođendan pa ispričala jednu zajedničku anegdotu. Više o tome pročitajte OVDJE.

Tatjana Jurić Foto: Instagram

Tatjana Jurić u emisiji ''Zdravlje na kvadrat'' - 12 Foto: Nova TV

