Poslušajte što je to rasplakalo Maju Šuput: ''Zabio si mi nož u srce!''

Mladi Deni Karadža izveo je pjesmu “Što te nema” na način koji je dirnuo i žiri i publiku Supertalenta. Njegov emotivni nastup, iskrenost i ranjivost na sceni pretvorili su običnu izvedbu u trenutak koji će se dugo pamtiti – i dokazali da talent nije samo u glasu, nego i u srcu.

U dvanaestom nastupu večeri pozornicu Supertalenta ispunila je emocija — mladi Deni Karadža svojim je glasom i interpretacijom pjesme ''Što te nema'' dirnuo i publiku i žiri, koji su njegov nastup ocijenili kao jedan od najemotivnijih ove sezone.

Prije izvedbe, Deni je otkrio koliko mu glazba znači i koliko pažnje posvećuje svakom detalju.

''Ja sam stilom opsjednut. Više me strah kako ću ispasti pred kamerom nego kako ću otpjevati. Perfekcionist sam oduvijek – ako meni nešto ne zvuči dobro, neću to moći ni pogledati. Želim da ljudi osjete emociju koju ja imam dok pjevam, jer emocija je kod pjevanja najvažnija. Volim kroz pjesmu nešto reći, i nadam se da će publika to osjetiti''.

Nakon što je otpjevao, u studiju je nakratko zavladala tišina, a zatim – pljesak i emocije.

Davor Bilman bio je prvi koji je progovorio, oduševljen izvedbom:

''Što se mene tiče, ti ne moraš ni završiti menadžment – jer sam siguran da ćeš imati menadžera i da ćeš biti veliki pjevač!''.

Martina Tomčić u Deniju je prepoznala talent i potencijal za profesionalnu karijeru:

''Ti doista imaš predispozicije biti pjevač na profesionalnoj razini i živjeti od toga. Odmah sam osjetila tu emociju, iskreno ulaziš u pjesmu i voliš se predati. Ta pjesma traži nož u srce, a ti si to donio. Nažalost, vokalni segment još ne prati u potpunosti tu kvalitetu, ali kad to uskladiš – samo ti je nebo granica''.

Maja Šuput bila je posebno dirnuta Denijevom izvedbom:

''Pjesma je toliko emotivna da moraš biti tvrdog srca da te ne dotakne. Tvoja boja glasa i činjenica da s 21 godinom biraš baš ovu pjesmu, to je već u startu bilo srcedrapateljno. Zasita lijepo pjevaš – mislim da te malo pojela trema, ali mene si toliko emotivno obuzeo da sam ti oprostila svaku grešku. Moj dojam – 10 od 10. I da, zabio si mi nož u srce!''

Fabijan Pavao Medvešek zaključio je kratko, ali iskreno:

''Nama je svima jako stalo do tebe''.

Deni Karadža svojom je iskrenošću i emocijom dokazao da pjevanje nije samo tehnika, već priča koju izvođač mora osjetiti do srži. Publika ga je ispratila ovacijama, a žiri jednoglasno odlučio – Deni ide dalje.

