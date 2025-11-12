Mijina priča kao podsjetnik da su najteži trenuci često put do najvećih pobjeda!

Emocije, suze i pljesak – tako bi se mogao opisati trenutak kad je na pozornicu Supertalenta zakoračila mlada plesačica Mia Lovrenščak. Svojom iskrenom pričom o borbi, oporavku i ljubavi prema plesu, dirnula je žiri i publiku, pokazavši da snaga duha uvijek pronađe put natrag na scenu.

U devetom nastupu večeri na pozornici Supertalenta zasjala je mlada plesačica Mia, koja je svojom izvedbom i životnom pričom ganula i publiku i žiri. Njezin ples bio je isprepleten emocijama, snagom i ranjivošću – i postao je puno više od koreografije.

Nakon izvedbe, Martina Tomčić prva je podijelila svoj dojam, istaknuvši koliko duboko Mia prenosi osjećaje kroz pokret.

''Mislim da je tvoja najveća snaga u plesu upravo proživljenost emocija – taj kanal kojim publici prenosiš ono što osjećaš. U drugim plesnim stilovima to je lakše, jer glazba i mimika mogu nositi izvedbu, ali ti si večeras samo pokretom, izrazom lica i emocijom ispričala jednu predivnu priču''.

Maja Šuput se nadovezala i upitala:

''Možda bi nam Mia htjela reći koja je to priča?''

Mia, Supertalent Foto: Nova TV

Mia je tada otkrila što se krije iza njezina emotivnog nastupa:

''Nažalost, prošle godine mi se dogodila teška zdravstvena situacija. Zbog prevelike količine treninga uz školu, tijelo više nije moglo izdržati. Šest mjeseci nisam smjela ništa raditi i to mi je bio ogroman šok. Kad nisam mogla plesati, gledala sam druge plesne predstave i mislila: ‘Zašto ja nisam tamo?’ Bilo mi je teško pomiriti se s tim, ali upravo ta želja da ponovno plešem gurala me prema ozdravljenju. Kad sam se vratila, shvatila sam da je ples moja najveća ljubav i da bez njega ne mogu''.

Mia, Supertalent Foto: Nova TV

Njezina iskrenost i snaga dirnule su žiri.

''Mia, ti si večeras pobijedila – bez obzira na bilo kakav ishod. Ovaj nastup je tvoja osobna pobjeda'', rekla je Maja, dok su se u publici mogli čuti uzdasi i pljesak.

''Ti si večeras stvarno dala sve i hvala ti na tome – to je velika stvar''.

Davor Bilman je pohvalio Mijin odabir i hrabrost:

''Odabrala si nešto što nije popularno ni lako razumljivo, ali upravo zato je zanimljivo. Ti imaš osobnost i priču koja voli taj emotivni, patnički dio – i kroz to se izražavaš. Oni koji su trebali shvatiti – uživali su. A ostali, tko ih šiša''.

Mia, Supertalent Foto: Nova TV

Martina je na kraju zaključila da su upravo Mijine prepreke ono što ju je učinilo još jačom.

''Upravo tih šest mjeseci kad nisi mogla plesati bili su ključni da zadržiš strast, da ojačaš u želji i volji. Znam da ti je bilo teško, ali za dvije godine bit ćeš zahvalna na tom iskustvu. Bez obzira na pauzu – ovo je večeras bilo za jedan veliki da''.

Mia Lovrenščak, Supertalent - 9 Foto: Nova TV

Mia Lovrenščak, Supertalent - 4 Foto: Nova TV

Nakon snažnih komentara, Mia je prošla dalje u natjecanju. Njezin nastup ostavio je snažan dojam, dok je njezina priča o upornosti i ljubavi prema plesu podsjetila da su upravo najteži trenuci često put do najvećih pobjeda.

