Domenica o partneru odvjetniku s kojim je već 15 godina: ''To mu jedino ne opraštam!''

Nakon što je još prije pet godina najavila svoj koncert u Areni Zagreb za 2030., Domenicu su prozvali kraljicom marketinga. Nastavlja li pjevačica suradnju s bračnim parom Huljić, oko čega se jedino posvađa s dugogodišnjim dečkom Ivanom i što je povezuje s nogometašem Tomom Bašićem, otkriva naš Gordan Vasilj.

Domenica ima novi as u rukavu, pjesma ''Pinokio'' koju potpisuje Natko Smoljan trebala je izaći početkom mjeseca, ali ju je pjevačica ipak odlučila objaviti početkom 2026.

''Od toga da nismo snimili spot, sve nešto bilo u zadnji sekund. Moj producent koji je trebao ići u studio i raditi završnu verziju pjesme je završio na šivanju glave, tako da sam odlučila da jednostavno je svemir poslao previše poruka da moram pustiti, da možda 12. mjesec ipak nije vrijeme za izbacivanje nove pjesme.''

Ovo je već treća pjesma za redom koju simpatično Velolučanki ne potpisuju njezini dugogodišnji autor i bračni par Huljić.

''Tonči je na sve strane, jednostavno možda nema toliko vremena koliko je imao na početku, tako da neki prirodan put je došao da moram uključiti sva više autora, jednostavno jer želim raditi puno više nego što sad trenutno radim, tako da to nekako bilo prirodno i došlo je do toga.''

Za dežurne dušebrižnike, kad tad će opet biti pjesma od Tonča sigurno je?

''Je, je, je, nema tu straha, nekako smo mi toliko obiteljski povezani i od samo početka smo tu jedni za druge, tako da bit će sve onako kao što treba.''

Domenica je prošli mjesec u društvu dečka Ivana u Istanbulu proslavila 33. rođendan, a slavlje iskoristila i za podsjetnik na koncert karijere u Areni Zagreb koju je zakazala u studenom 2030. godine.

''Koliko su zapravo ljudi vesele, ja sam već presretna i imam osjećaj da je moja Arena uspjela više nego što sam očekivala, a zapravo nismo došli na pola puta. Tako da mogu misliti što će biti kada budem gledala ovaj intervju za pet godina i kada budem tu gdje želim da jesam, bit će prezanimljivo.''

A osim na poslovnom, Dome, kako je od milja zovu, sretna je i na privatnom polju. Već je 15 godina u vezi sa odvjetnikom Ivanom Bačićem.

''Jedan za drugoga smo tu uvijek, podržavamo se maksimalno i to je nešto što je stvano za svaki odnos bitno i za prijateljstvo, a pogotovo kada si u vezi i nekako sam presretna da imam osobu koja je uz mene, koja me nekako baš podržava, ja njega i da nekako jedan s drugim rastemo.''

A kada se oko nečeg ne slažeu, tko prvi popusti?

''Hvala Bogu, mi se slažemo oko ovih najbitnijih životnih stvari, tako da jedino oko čega se svađamo je ako mi zakasni naručak. To je nešto što mu ne opraštan i točno razumim sada ono naše mame i bake kada smo im mi zakasnili, tek sad to razumim kad stalno kuhan i kad sam nekako sad ja u toj poziciji, tako da to je jedina svađa koju imam i nadam se da će tako ostati.''

Iako su gotovo sve njezine prijateljice u braku, vjenčanjem se kaže ne opterećuje.

''Nisam nikad bila tip koji se želi nekako prilagoditi okolini i da je sve što je okolini normalno da je i meni. Generalno mislim da se ne želim s nikim uspoređivat, pa pogotovo kada je u pitanju obiteljski život i te neke odluke koje su nekako dosta bitne, ja onako sve je go with the flow. Ako bude, bude, ako ne bude sve je dobro, znači sve će biti onako kako treba biti.''

Zahvaljujući zajedničkom prijatelju nogometašu Tomi Bašiću koji igra za Lazio, Domenica je zavoljela odlaske na njegove utakmice u Rimu.

''Toma je predivna osoba, ja se toliko veselim njegovom uspjehu k'o da je moj. Ono, utakmice gdje on zabije gol, ja vam to uopće ne mogu opisati. To se ne može usporediti s nikakvim mojim uspjehom koji sam doživjela.''

Sigurni smo da će se njezin koncert u Zagrebačkoj areni 2030. ipak moći usporediti s Tominim pogodcima.

