Pravi mali gospodin! Pogledajte kako se Majin Bloom uredio za božićno fotkanje

Blagdanski duh i obiteljska toplina zavladali su društvenim mrežama Maje Šuput, koja je povodom Božića podijelila preslatke fotografije svog sina Blooma i još jednom oduševila javnost.

Maja Šuput još je jednom raznježila svoje pratitelje na društvenim mrežama podijelivši čarobne božićne fotografije svog sina Blooma.

U blagdanskom ambijentu, uz kamin, poklone i toplu božićnu dekoraciju, mali Bloom pozirao je nasmijan i dotjeran od glave do pete – baš poput pravog malog gospodina.

Odjeven u elegantne bež hlače, košulju, kravatu i sako, Bloom je ukrao svu pažnju i u trenu postao glavna zvijezda Majine blagdanske objave. Njegov široki osmijeh i samouvjeren stav dodatno su osvojili srca fanova, koji su u komentarima nizali komplimente i čestitke.

''Srce medeno'', ''Već ga vidim kao glumca'', ''Predivan dječak'', ''Šećerko, sretan Božić'', neki su od komentara.

''Mr. Bloom želi vam sretan Božić i Novu godinu'', poručila je ponosna mama.

Maja Šuput i sin Bloom - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram

S Bloomom se fotografirala i Maja, a zajedničke fotografije pogledajte OVDJE.

