Prizori od milijun lajkova! Supruga posrnulog glazbenika pozirala ogrnuta tek ručnikom

Hailey je na Instagramu objavila niz izazovnih fotografija iz hotelske sobe, a objavu su za tren preplavili brojni komentari.

Hailey Bieber, supruga Justina Biebera, ponovno je podigla temperaturu na društvenim mrežama. Slavna manekenka na Instagramu je podijelila niz izazovnih fotografija na kojima pozira umotana tek u ručnik – i malo toga prepušta mašti.

Na fotografijama Hailey stoji ispred velikog prozora s pogledom na gradske nebodere, dok bijeli ručnik nosi poput topa i minice, naglašavajući zavidnu liniju, ravan trbuh i duge noge. Kosu je također omotala ručnikom.

Hailey Bieber Foto: Instagram

Smjele poze, vitka figura i samouvjeren stav brzo su prikupili više od milijun lajkova lajkova i brojne komentara oduševljenih pratitelja.

Hailey Bieber Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Oskudna haljina zadala joj je pravu muku, rukama je pridržavala dekolte da ne pokaže previše

''Predivna'', ''Tako si divna'', ''Prekrasna žena'', ''Izgledaš kao princeza'', ''Savršena'', ''Ženo, što je ovo?'', ''Kraljica'', ''Lud sam za tobom'', ''Diva'', samo je dio komentara s Instagrama.

Hailey Bieber Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica

Hailey je još jednom pokazala da joj je dovoljno tek nekoliko detalja da izazove pravu lavinu reakcija – i potvrdi status jedne od najpraćenijih modnih ikona današnjice.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Jeste li primijetili neobičan detalj nastupa jedne od favoritkinja Dore? Razlog je genijalan!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde

Pogledaji ovo Celebrity ToMa ogolio dušu prije večeri odluke na Dori: ''Osjećao sam baš neku potrebu...''