Znate li koje je pravo ime srpske zvijezde koja je zapjevala u zagrebačkoj Areni?

Pod imenom po kojem je danas prepoznaje cijela regija stoji priča koja je obilježila početak njezine karijere.

Srpska folk-zvijezda Ana Bekuta nastupila je u zagrebačkoj Areni, gdje je na Dan zaljubljenih proslavila velikih 40 godina uspješne karijere.

Iako je svi znaju pod imenom Ana Bekuta, to nije njezino pravo ime.

Rođena je kao Nada Polić, a umjetničko ime uzela je 1985. godine, jer je u to vrijeme na glazbenoj sceni bilo više pjevačica imena Nada koje su se bavile narodnom glazbom.

Pravi profesionalni iskorak dogodio se upravo te godine kada je objavila svoj prvijenac ''Ti si mene varao'' i time započela uspješnu karijeru pod umjetničkim imenom po kojem je danas svi prepoznaju.

