Srpska pjevačica koju su gađali grudama u Čačku dolazi u zagrebačku Arenu, evo tko je ona! 

Dok se njezino ime ovih dana provlači kroz medije zbog skandala u Čačku, Ana Bekuta sprema se za spektakl u Areni Zagreb na Valentinovo.

Ovih dana mediji ne prestaju pisati o Ani Bekuti — ne samo zbog njenog nadolazećeg koncerta na Valentinovo u zagrebačkoj Areni, već i zbog polemika koje su se pokrenule oko njenog nedavnog nastupa u Čačku.

Iako je nastup od početka pratio zvuk zvižduka, situacija je eskalirala kada su iz publike prema pjevačici i njezinim glazbenicima počele letjeti grude. Kako se vidi sa snimki koje kruže društvenim mrežama, pjevačica je u jednom trenutku rekla da takvo nešto nije doživjela u 40 godina karijere. Više čitajte OVDJE.

Чачак ❤️ Краљево ❤️ Ужице ❤️



Не долазите у Западну Србију.



Ми се не бојимо да вам покажемо шта мислимо о вама! pic.twitter.com/YBHtXjslKg — Студенти Краљево (@kvstudenti) January 13, 2026

No tko je zapravo Ana Bekuta i zašto je već desetljećima jedna od najvećih zvijezda narodne i pop-folk scene?

Ana Bekuta rođena je 6. rujna 1959. kao Nada Polić u selu Banja kod Priboja u tadašnjoj Jugoslaviji. S ljubavlju prema glazbi odrasla je još u djetinjstvu, pjevajući u školskom zboru i kulturno-umjetničkim društvima potaknuta od oca.

Ana Bekuta - 3 Foto: PR

Njezina karijera službeno je započela 1974. godine sudjelovanjem na natjecanju Prvi glas Priboja, gdje je osvojila drugo mjesto, što joj je dalo prvi poticaj za ozbiljniji glazbeni put.

Nakon što je osvojila drugo mjesto na natjecanju "Prvi glas Priboja", upisala se u Gimnaziju "Branko Radičević" u Priboju, no prekida školovanje kada je sa 17 godina rodila sina Igora, kojeg je dala u dom za nezbrinutu djecu.

Ana je često otvoreno govorila o razlozima koji su je naveli na ovu odluku. Sina je dobila u izvanbračnoj vezi, a zbog toga je prošla kroz teška razdoblja. Bila je odvojena od djeteta, suočena s osudom okoline, što ju je duboko pogodilo. Posebno ju je boljelo što su i njezini roditelji postali meta ogovaranja u selu, iako su, po njezinom mišljenju, bili potpuno nedužni.

Ana Bekuta Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

"Poslije strašnih unutrašnjih lomova, smjestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zacijeliti. Smatrali su me glupačom zato što 'to' nisam na vrijeme ubila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici", objasnila je svojevremeno pjevačica za srpske medije.

Vikendom bi ga posjećivala, a na kraju ga je ponovno uzela doma. Njegov dolazak potaknuo ju je da se brže odluči posvetiti glazbenoj karijeri, a Igor često prati majku na koncertima.

Pravi profesionalni iskorak dogodio se 1985., kada je izdala svoj prvijenac ''Ti si mene varao'' i time lansirala svoju karijeru pod umjetničkim imenom Ana Bekuta — imenom koje će postati simbolom snažne interpretacije i emotivne pjesme na cijelom balkanskom prostoru.

Ana Bekuta Foto: Instagram

Tijekom više od četiri desetljeća karijere Bekuta je izgradila status jedne od najznačajnijih žena narodne glazbe, objavivši mnogo studijskih albuma i hitova koji su obilježili generacije. Među njima su pjesme poput ''Ja nisam rođena da živim sama'', ''Rano moja'' i ''Kriv si samo ti'', koje i danas odjekuju diljem regije.

Jedan od njenih najvećih hitova poznatih Hrvatima je pjesme ''Veseljak''.

Osim glazbene karijere, Bekuta se istaknula i kao javna ličnost — često se pojavljuje u medijima i televizijskim formatima, među kojima je i uloga mentora u popularnom glazbenom showu Zvezde Granda.

Tijekom godina primila je i brojna priznanja za doprinos kulturi i glazbi, uključujući visoka nacionalna i strukovna odlikovanja koja potvrđuju njezin dugotrajan i uspješan rad.

Ana Bekuta Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Ana Bekuta svoj je privatni život često držala izvan estradnih skandala, no njezina dugogodišnja veza s političarem Milutinom Mrkonjićem, koja je trajala sve do njegove smrti 2021., često je bila tema medijskih interesa.

Publika je oduvijek prepoznavala njezinu iskrenost, emociju i glas koji dirne u srce — kvalitete koje su je vinule u sam vrh narodne glazbe i stvorile generacijski odjek među slušateljima svih dobnih skupina.

Ana Bekuta Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Na Valentinovo 2026. godine, Ana Bekuta stiže u Arenu Zagreb s velikim koncertom koji će obilježiti 40 godina njezine bogate karijere i biti prilika da hrvatska publika uživa u bezvremenskim hitovima.

