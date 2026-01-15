Nakon strastvenih poljubaca sa slavnim parom, sreću je pronašla sa sinom tajkuna

Glumica koja bira uloge s porukom, ali i živi život po svojim pravilima. Tessa Thompson intrigira jednako karijerom kao i privatnim izborima.

Tessa Thompson jedna je od glavnih zvijezda trenutačno iznimno popularne serije ''His & Hers'', psihološkog trilera temeljenog na istoimenom romanu Alice Feeney. U seriji tumači ulogu novinarke Anne Andrews, čiji se život ponovno isprepliće s onim bivšeg supruga Jacka, kojeg glumi Jon Bernthal, nakon što se u njihovu rodnom gradu dogodi ubojstvo.

Tessa svojom interpretacijom snažne, ali ranjive žene koja pokušava pronaći istinu u mreži osobnih i profesionalnih konflikata. Njezina izvedba u seriji već se ističe kao jedna od najupečatljivijih u dosadašnjoj karijeri.

Tessa Thompson u seriji ''His&Hers'' Foto: Profimedia

Tessa Thompson Foto: Profimedia

Osim glumačkih uspjeha, ova 42-godišnja glumica prije nekoliko je godina punila medijske stupce i zbog nagađanja o ljubavnom trokutu koji je zaintrigirao javnost. Sve je krenulo nakon što su u javnost procurile fotografije na kojima je viđena u prisnom društvu pjevačice Rite Ore i redatelja Taike Waititija, koji je danas Ritin suprug.

Na spornim fotografijama koje su snimljene u svibnju 2021. godine Rita i Taika snimljeni su kako puše i piju na balkonu u Sydneyju s Tessom, a uz to su međusobno izmjenjivali nježnosti i ljubili se, a posebno su bliske bile dame. Rita je kasnije prekinula tišinu i kratko komentirala cijelu situaciju.

Tessa Thompson, Rita Ora, Taika Waititi Foto: Profimedia

"Jeste li ikada bili u situaciji da ste popili puno pića i da su vam svi najbolji prijatelji? Na toj je fotografiji samo hrpa prijatelja koji su se dobro zabavljali. Taika i Tessa imali su ludi raspored i svi su se opustili", izjavila je Rita za magazin GQ.

Danas je ipak pronašla svog princa na bijelom konju. S britanskim nasljednikom Brandonom Greenom (31) viđena je na brojnim događanjima, a prvi put se počelo šuškati o njihovoj vezu u ožujku 2024. godine, piše Daily Mail.

Tessa Thompson, Brandon Green Foto: Profimedia

Brandon nije nepoznat javnosti – ranije je bio u vezi s Emmom Watson, a mediji su ga povezivali i s brojnim manekenkama. Inače, on je i sin britanskog aristokrata, viteza i lorda Philipa Greena.

Osim svojim zanimljivim životom, Tessa poglede privlači i svojim izgledom. Na Instagramu je tako prati 3.3 milijuna pratitelja.

