Nakon odlaska u mirovinu legendarnog Olivera Mlakara rijetko viđamo, evo gdje je danas njegova oaza mira

Oliver Mlakar nakon mirovine povukao se iz javnog života, a svoj mir pronašao je nedaleko od Samobora.

Olivera Mlakara danas rijetko imamo priliku vidjeti, no kada se pojavi, uvijek izazove val emocija i nostalgije. Legendarni televizijski voditelj generacijama je bio zaštitno lice malih ekrana, a njegov prepoznatljiv glas i šarm obilježili su zlatno doba televizije na ovim prostorima.

Mlakar je prošle godine u srpnju proslavio 90. rođendan, a već dugo uživa u zasluženoj mirovini. Sreću i mir pronašao je daleko od gradskog ritma, u selu blizu Samobora.

Od 1965. godine u sretnom je braku sa suprugom Dunjom, s kojom je dobio dvije kćeri – Mašu i Ivu. Poznato je i da se Oliver i Dunja godinama bave uzgojem patuljastih šnaucera te da sa psima idu na izložbe.

''Nije biznis. Samo hobi. Vi se morate prijavljivati i uplaćivati neke iznose za te izložbe. Tu i tamo se prodaju neki štenci iz legla, ali to ni izdaleka ne može pokriti sva ulaganja u njih'', rekao je svojedobno za zadarskiportal.

Inače, rođen je u Ptuju, u Sloveniji, a djetinjstvo je proveo u Osijeku. U Zagreb je stigao kako bi upisao studij francuskog i talijanskog jezika, no sudbina ga je brzo odvela u svijet medija.

Svojedobno je progovorio i o televizijskim instant-voditeljima.

"Danas mnogi postaju voditelji nakon samo nekoliko sati rada na televiziji. Nekada nas je bilo mnogo manje i morali ste se puno truditi i biti ambiciozni da biste nešto postigli. Recimo da sam ja nakon 30 godina mučenja postao dobar voditelj. Danas imate više televizija i čim dođe neka mlada ljepotica, proglase je zvijezdom. Da bi bio dobar voditelj nije dovoljno biti mlad i lijep, treba mnogo raditi na sebi i učiti jer to je zaista jedna vrsta zanata za koji je potrebno vrijeme", iskren je bio legendarni Mlakar za portal Klix.ba.

