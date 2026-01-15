Pretraži
''To je samo prezime...''

Kako izgleda stariji sin Zlatana Ibrahimovića? Slijedi tatine stope u bivšem klubu slavnog napadača

Piše H.L., Danas @ 09:41
Zlatan Ibrahimović Zlatan Ibrahimović Foto: Profimedia

Maximilian Ibrahimović nastavlja očevim stopama u klubu u kojem je Zlatan ostavio dubok trag.

Sin Zlatana Ibrahimovića, Mayimillian zaigrat će nogomet za bivši klub svoga oca, Ajax
Preminula influencerica Sarah Bennett
imala je samo 39 godina
Preminula influencerica koja je svoju borbu s teškom bolesti dijelila s više od 100 tisuća pratitelja
Stephan Lupino snimljen u javnom izlasku sa kćeri Zitom Lepen
ne vidimo je često
Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku
Tko je djevojka za koju se šuška da je nova ljubav Mate Rimca?
Model i filantropkinja
Tko je zanosna plavuša za koju se šuška da je nova ljubav Mate Rimca?
Talijanski sud odustao od procesuiranja Chiare Ferragni
"Noćna mora je završila''
Sud odustao od progona influencerice zbog skandala s humanitarnom organizacijom
Ljubavni život Slavena Bilića
imaju tri kćeri
Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često
Novi blog Vedrane Rudan rasplakao čitatelje
''Izgledam poput kostura''
Nikad bolniji tekst Vedrane Rudan: ''Kosti su mi osute metastazama, nezamisliv je užas umirati od raka''
Hana Huljić Grašo i Viktorija Rađa zajedno na skijanju
"prekrasno jutro"
Grašina Hana uživa u zimskim radostima, društvo joj prave poznati Hrvati
Pogledajte kako je izgledao prvi ples Nediljka i Pije Bulj
svadbeno slavlje!
Pogledajte prvi ples sina Mire Bulja i njegove supruge, odabrali su pjesmu dalmatinskog slavuja
Maja Šuput podijelila nove prizore s odmora
kako uživaju!
Plaža, sunce i Bloom: Maja Šuput podijelila nove čarobne prizore s odmora
Građani prijavili ljude s uznemirujućim maskama koji ulaze u dvorišta: Intervenirala policija, evo o čemu je riječ
Građani prijavili ljude s uznemirujućim maskama koji ulaze u dvorišta: Intervenirala policija, evo o čemu je riječ
Povrat poreza: Najviše će dobiti mladi do 30 godina
Dobre vijesti za dio građana! Novac će uskoro sjesti na račune, evo tko će dobiti najviše
Znate li koje tri države još uvijek nisu priznale Hrvatsku?
Važna obljetnica
Znate li koje tri države još uvijek nisu priznale Hrvatsku?
Nije šećer ni stres – ova svakodnevna navika ono je što vas zapravo postaruje!
Često zanemarujemo
Nije šećer ni stres – ova svakodnevna navika ono je što vas zapravo postaruje!
Kako naći motivaciju za mršavljenje? Evo 10 korisnih savjeta
Nije samo pitanje prehrane i tjelovježbe
Kako naći motivaciju za mršavljenje? Evo 10 korisnih savjeta
Šokantno otkriće: Zaštitna oprema vatrogasaca može ozbiljno ugroziti zdravlje!
Alarmantni rezultati nove studije
Šokantno otkriće: Zaštitna oprema vatrogasaca može ozbiljno ugroziti zdravlje!
Klasično Balkaniranje! Pogledajte sitničavost oko parkirnog mjesta
Tko tu koga?
Klasično Balkaniranje! Pogledajte sitničavost oko parkirnog mjesta
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Snalažljivo
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
Zamjena uloga
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Pokretno i superprecizno
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Znanstvena zajednica digla uzbunu nakon američkog otkazivanja misije za povratak uzoraka s Marsa
To je bila najvažnija stvar
Znanstvena zajednica digla uzbunu nakon američkog otkazivanja misije za povratak uzoraka s Marsa
Želite doživjeti duboku starost? Tajna se skriva u vašim ustima
Novo istraživanje otkriva
Želite doživjeti duboku starost? Tajna se skriva u vašim ustima
Epska sramota Real Madrida: Drugoligaš Albacete ih izbacio iz Kupa Kralja
Kup Kralja
Epska sramota Real Madrida: Slavili egal pa tragikomično ispali kod drugoligaša
VIDEO Andrej Kramarić zabio hat-trick u 27 minuta i ispisao povijest Bundeslige
Moderna legenda
VIDEO Neuništivi Kramarić zabio hat-trick u 27 minuta i ispisao povijest Bundeslige
Šok u Splitu: U 51. godini preminuo Ante Grgurević!
Počivao u miru
Šok u Splitu: U 51. godini preminuo legendarni košarkaš!
Nove epizode omiljene serije "U dobru i zlu" uskoro na Novoj TV
U DOBRU I ZLU
Nove epizode omiljene serije "U dobru i zlu" uskoro na Novoj TV
Daleki grad: Čini se da je samo pitanje vremena kada će saznati da je on otac
DALEKI GRAD
Daleki grad: Čini se da je samo pitanje vremena kada će saznati da je on otac
Daleki grad: Izrazito je jaka, ali teško će izdržati to što joj je sin okrenuo leđa
DALEKI GRAD
Izrazito je jaka, ali teško će izdržati to što joj je sin okrenuo leđa
Za ljubitelje planina i vlakova: 300 kilometara čitste alpske ljepote
Glacier Express
Za ljubitelje planina i vlakova: Tura od 300 kilometara čiste alpske ljepote
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Nježne edamame
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Hercegovačka Himalaja: Moćni čuvar najljepšeg jezera u zemlji
Život s prirodom
Hercegovačka Himalaja: Moćni čuvar najljepšeg jezera u zemlji
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Posao snova
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Ovo su najsigurnije europske zrakoplovne kompanije u 2026.
Dobro je znati
Ovo su najsigurnije europske zrakoplovne kompanije u 2026.
Kako je izgledala kuhinja 1949. godine?
Teško je povjerovati
Internetom kruži video koji je iznenadio mnoge, pogledajte kako je izgledala kuhinja 1949.
Tuš kabine s pločicama koje imitiraju mramor
Sofisticirano i smirujuće
Tuš-kabine s pločicama koje imitiraju mramor jedan je od najboljih trendova u 2026., imamo 12 ideja za uređenje
Recept za kiflice s makom
brzo i lako
Pronašle smo savršeni recept za kiflice s makom pa ga rado dijelimo s vama, jednostavan je
