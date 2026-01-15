Kako izgleda stariji sin Zlatana Ibrahimovića? Slijedi tatine stope u bivšem klubu slavnog napadača

Maximilian Ibrahimović nastavlja očevim stopama u klubu u kojem je Zlatan ostavio dubok trag.

Zlatan Ibrahimović jedan je od najboljih nogometaša 21. stoljeća, a dobru genetiku i ljubav prema ovom sportu naslijedio je i njegov sin Maximilian.

Prezime Ibrahimović ponovno će odjekivati Amsterdamom – više od dva desetljeća nakon što je Zlatan nosio dres slavnog Ajaxa, u klub stiže njegov sin Maximilian.

Maximilian Ibrahimović Foto: Profimedia

Devetnaestogodišnjak će do kraja sezone biti na posudbi u nizozemskom velikanu, nakon što je dosad bio dio omladinskog pogona AC Milana – kluba u kojem je blistao i njegov otac.

"Kul je što je i on igrao za Ajax. Sretan sam što imam priliku da i ja igram ovdje, ali Ibrahimović je samo prezime, a ja sam samo Maximilian'', osvrnuo se na očevo nasljeđe pri dolasku u Ajax.

Maximilian Ibrahimović Foto: Profimedia

Maximilian plijeni pažnju ne samo prezimenom, već i pojavom. Visok, atletski građen i s istim ozbiljnim pogledom, neodoljivo podsjeća na Zlatana u mlađim danima.

Maximilian Ibrahimović Foto: Profimedia

Osim Maximiliana, Zlatan ima i mlađeg sina Vincenta, koji je također pokazao interes za nogomet. Oba sina dobio je s 11 godina starijom partnericom Helenom Seger, s kojom je u dugogodišnjoj vezi.

Zlatan Ibrahimović, Helena Seger Foto: Afp

