Tko je zanosna plavuša za koju se šuška da je nova ljubav Mate Rimca?

Ekonomistica, model i filantropkinja iz Samobora privukla je pozornost javnosti nakon što je snimljena u društvu Mate Rimca.

Mate Rimac snimljen je u zagrebačkom HNK-u u društvu djevojke za koju se šuška da mu je nova partnerica. Šuškanja je potaknula serija fotografija na kojima se par u loži nježno dodiruje i drži za ruke, tijekom koncerta "Glazbeni te zove", održanog povodom 200. obljetnice Hrvatskoga glazbenog zavoda i završetka njegove obnove.

Više o tome pisali smo OVDJE.

Mate Rimac - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

A tko je ta dama za koju se šuška da je nova ljubav Mate Rimca?

Mate Rimac - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Mate Rimac - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Riječ je o Barbari Kotarski, koja je odrasla u Samoboru, a danas živi u Zagrebu. Diplomirala je poslovnu ekonomiju u Rijeci, a poznato je da se bavi i modelingom. S 21 godinom preselila se u Istanbul, u kojem je provela pola godine radeći u modnoj industriji.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je zgodna supruga novog trenera Reala? Na Instagramu broji više od 120 tisuća pratitelja

"U tih pola godine ne mogu reći ni da sam puno zaradila, no iskustvo koje sam dobila puno mi je vrjednije. Dobila sam samopouzdanja, upoznala sam divne ljude s kojima sam i danas u kontaktu", ispričala je svojedobno za Divu.

Na Instagramu je prati više od 15 tisuća ljudi, a često dijeli sadržaje vezane za volontiranje i humanitarni rad.

Njezin profil na LinkedInu otkriva da je članica udruge SonTa, koja radi na poboljšanju obrazovanja djece u zemljama poput Tanzanije. Također je i predsjednica udruge LearnTwoHelp, s kojom provodi projekte u siromašnim zajednicama.

Pogledaji ovo Celebrity Nakon 16 godina! Zgodni doktori iz kultne serije ponovno zajedno stali pred kamere

Objavila je i knjige ''Together We Can Reach The Star''s, a prihod od njezine prodaje usmjerila je u obrazovne projekte u Africi.

Podsjetimo, u lipnju 2024. godine pročulo se kako se Rimac rastaje od supruge Katarine Lovrić nakon samo tri godine braka. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nina Badrić pobjegla je u pravi raj! Pohvalila se fotkama s egzotične destinacije

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kada ljubav pukne: Koji su najskuplji razvodi slavnih osoba u povijesti?