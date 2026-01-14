Tko je zgodna supruga novog trenera Reala? Na Instagramu broji više od 120 tisuća pratitelja

Carlota Ruiz i Álvaro Arbeloa zajedno su od mladosti, a njihova ljubavna priča i danas osvaja simpatije javnosti.

Dok nogometni svijet bruji o povratku Álvara Arbeloe u Real Madrid, ovaj put u ulozi trenera, dio pažnje – kao i uvijek – pripao je njegovom privatnom životu, točnije supruzi Carloti Ruiz.

Njihova ljubavna priča počela je još u tinejdžerskim danima, daleko od očiju javnosti.

Dok je Álvaro gradio nogometnu karijeru, Carlota je studirala logopediju. Vjenčali su se 2009. godine u Zaragozi, kada je Arbeloa već bio poznato ime u nogometnom svijetu.

Danas zajedno odgajaju četvero djece – kćeri Albu, Vegu i Inés, te sina Raúla.

42-godišnja Carlota je vrlo aktivna na Instagramu, gdje je prati više od 129 tisuća ljudi, a njezin profil prepun je toplih obiteljskih objava.

U kombinaciji s uvijek dotjeranim Álvarom, obožavatelji ih često nazivaju ''najzgodnijim parom nogometa'', a njihova dugogodišnja ljubav i nenametljiva prisutnost dodatno osvajaju simpatije javnosti.

Zanosna plavuša s vremena na vrijeme pohvali se i svojim brutalnim tijelom u badiću, a pratitelji je u isti tren obaspu raznim komplimentima.

''Koliko si samo zgodna'', ''Naša ljepotica'', ''Prekrasna žena'', ''Svakim danom si sve zgodnija'', ''Brutalno izgledaš'', ''Tvoja obitelj je najbolja na svijetu'', samo je dio komentara na njezinom Instagramu.

