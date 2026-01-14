Je li zlatni dečko novog holivudskog doba ipak diva iza kulisa?

Ljubuje s Kylie Jenner, niže filmske uspjehe, ali o Chalametu kruže i i manje laskave priče.

Timothée Chalamet nastavlja nizati velike uspjehe na holivudskoj sceni. Samo tjedan dana nakon što je osvojio prestižnu nagradu ''Critics Choice'', u nedjelju navečer kući je odnio i svoj prvi ''Zlatni globus''.

Nagradu za najboljeg glumca u mjuziklu ili komediji donijela mu je glavna uloga u filmu "Marty Supreme", a ta priznanja samo dodatno potvrđuju da je Chalamet trenutačno jedno od najtraženijih imena u filmskoj industriji.

Timothée Chalamet

A tko je zapravo taj 30-godišnji glumac koji osvaja i publiku i kritiku?

Chalamet je rođen u New Yorku, a glumom se počeo baviti još kao tinejdžer u serijama i manjim filmskim ulogama. Iza sebe ima dvije nominacije za nagradu Američke filmske akademije – Oscar. Prvu je ostvario 2018. za ulogu Elija Perlmana u hvaljenom filmu ''Skrivena ljubav'' ("Call Me by Your Name"), a drugu 2025. za ulogu glazbene legende Boba Dylana u biografskom filmu ''Potpuni neznanac'' ("A Complete Unknown").

Timothée Chalamet

I dok niže filmske uspjehe, iza kulisa navodno ne vlada jednako glamurozna atmosfera. Kako piše Daily Mail, nekoliko članova ekipe koji su radili na snimanju biografskog filma ''Potpuni neznanac'' opisalo je set kao ''toksičan'', a ponašanje tog mladog glumca nazvali su problematičnim.

''Bio je hiperparanoičan. Nismo mu smjeli gledati u oči niti mu se predstaviti'', izjavio je jedan od članova ekipe.

Timothée Chalamet

Posebnu pažnju izazvao je incident s produkcijskom asistenticom koja je slučajno uhvatila Chalameta u kadru dok je fotografirala pomrčinu sunca. Prema tvrdnjama, glumac je navodno pobjesnio, a zaštitar je od djevojke zatražio da izbriše sve fotografije s mobitela.

Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio

Ubrzo nakon toga cijela je ekipa dobila poruku da je korištenje mobitela u glumčevoj blizini strogo zabranjeno.

Timothée Chalamet

Ni na privatnom planu Timothée ne skriva sreću. Već neko vrijeme u vezi je s Kylie Jenner. O njihovoj romansi počelo se šuškati u travnju 2023. godine, a oni su te glasine potvrdili tek na koncertu Beyonce u Los Angelesu, gdje su snimljeni kako se ljube. Potom su zajedno gledali meč Novaka Đokovića i Daniila Medvedeva u finalu US Opena, a fotografi su ih ulovili dok su zagrljeni izmjenjivali poljupce i zaljubljene poglede.

Timothée Chalamet, Kylie Jenner

U međuvremenu se šuškalo o prekidima i pomirenjima, ali oni su nedavno stali na kraj glasinama. U posljednje vrijeme Chalamet je sve češće spominje u svojim govorima. Par je tek nedavno "potvrdio" vezu i na društvenim mrežama – jer, kako kažu, ako nije na Instagramu, kao da se nije ni dogodilo.

