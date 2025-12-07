Ispod nije nosila ništa! Raskopčani zip kožne jakne istaknuo bujno poprsje mlade milijarderke

Kylie Jenner zablistala je u crvenom kožnom topu s dubokim dekolteom na putu prema privatnoj zabavi u Los Angelesu.

Reality zvijezda i poduzetnica Kylie Jenner još jednom je dokazala da zna kako ostaviti snažan dojam, ovaj put na putu prema privatnoj zabavi poznatog brenda Chrome Hearts u Los Angelesu.

Galerija 23 23 23 23 23

Za večernji izlazak odabrala je upečatljiv crveni kožni top s dubokim raskopčanim izrezom koji je istaknuo njezin bujni dekolte, čime je upravo taj detalj postao zaštitni znak njezina stylinga večeri.

Pogledaji ovo Nekad i sad Vrijedno divljenja! Nevjerojatna transformacija slavne glumice nakon gubitka 45 kilograma

Kylie Jenner - 2 Foto: Profimedia

Kombinaciju je upotpunila tamnim trapericama koje naglašavaju njezinu figuru, a look je dodatno zaokružila dugom raspuštenom kosom i decentnom šminkom.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je žena koju je Saša Matić pozvao u zagrebačku Arenu? Šuškalo se o njezinu odnosu s Marijom Šerifović

Kylie Jenner - 1 Foto: Profimedia

Kylie je nedavno objavila prpošne kadrovi milijarderke u tušu koji su malo toga su ostavili mašti, a više pogledajte OVDJE.

Kylie Jenner - 3 Foto: Kylie Jenner/Instagram

Kylie Jenner Foto: Instagram

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity I ne baš tako sjajan vikend za Sanju Vejnović: "Nažalost, neće ići..."

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Upoznali su se spontano, a danas su nerazdvojni: Tko je supruga Saše Matića?

Pogledaji ovo Celebrity Maju Šuput iznenadio Bloomov potez koji je napravio pokraj raskošnog božićnog drvca!