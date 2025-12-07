Ispod nije nosila ništa! Raskopčani zip kožne jakne istaknuo bujno poprsje mlade milijarderke

Kylie Jenner zablistala je u crvenom kožnom topu s dubokim dekolteom na putu prema privatnoj zabavi u Los Angelesu.
Za večernji izlazak odabrala je upečatljiv crveni kožni top s dubokim raskopčanim izrezom koji je istaknuo njezin bujni dekolte, čime je upravo taj detalj postao zaštitni znak njezina stylinga večeri.
Kombinaciju je upotpunila tamnim trapericama koje naglašavaju njezinu figuru, a look je dodatno zaokružila dugom raspuštenom kosom i decentnom šminkom.
Kylie je nedavno objavila prpošne kadrovi milijarderke u tušu koji su malo toga su ostavili mašti, a više pogledajte OVDJE.
