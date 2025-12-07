Upoznali su se spontano, a danas su nerazdvojni: Tko je supruga Saše Matića?

Saša Matić i supruga Anđelija u braku su od 2003., a njihova dugogodišnja ljubav temelji se na prijateljstvu, povjerenju i svakodnevnoj pažnji.

Koncerti Saše Matića u rasprodanoj Areni Zagreb privukli su tisuće obožavatelja, ali i njegovu obitelj, koja ga je iz publike došla podržati na tom velikom glazbenom spektaklu.

Dok je Matić na pozornici nizao hitove, njegove najvažnije dame, supruga Anđelija i kći Tara, pažljivo su pratile svaki trenutak.

Kćer Saše Matića Foto: Ivana Grgic / CROPIX

Već više od 20 godina, Saša i Anđelija Matić žive ljubavnu priču kakvu mnogi priželjkuju. Upoznali su se spontano, tijekom jednog njegovog nastupa, kada ih je spojio zajednički prijatelj. Od tada su, kako Saša često ističe, nerazdvojni.

Supruga Saše Matića - 2 Foto: Ivana Grgic / CROPIX

"Onog trenutka kad shvatite da pokraj sebe imate prvenstveno prijatelja i nekoga na koga se možete osloniti... onda znate da je potraga završena," ispričao je jednom prilikom, otkrivši što ga je navelo da zaprosi Anđeliju.

Supruga Saše Matića - 5 Foto: Ivana Grgic / CROPIX

Njihov brak, sklopljen 2003. godine, s godinama je postao sinonim za sklad, povjerenje i duboko međusobno poštovanje. Saša otvoreno govori koliko mu obitelj znači: "Još se trudim osvajati je kao kad je sve počelo... i svaki se dan ponovno zaljubim u nju kao da je prvi put."

Iako se ne eksponira javno, Anđelija je čvrsta potpora svom suprugu – kako privatno, tako i u njegovoj karijeri. Njezina prisutnost, iako tiha i nenametljiva, ključna je u njegovom životu. Sinoćnji koncert u Areni bio je još jedna potvrda da je upravo uz obitelj Saša najjači – i na pozornici i izvan nje.

Saša Matić s obitelji Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Osim Tare, Saša i Anđelija imaju još jednu kćer, Aleksandru.

