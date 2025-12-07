Tko je žena koju je Saša Matić pozvao u zagrebačku Arenu? Šuškalo se o njezinu odnosu s Marijom Šerifović

Saša Matić ponovno je napunio Arenu Zagreb, a publiku je posebno oduševio duetom s Jovanom Pajić, koja se nakon duže pauze vratila na scenu.

Nakon što je prvi koncert u zagrebačkoj Areni rasprodao do posljednjeg mjesta, Saša Matić (47) vratio se i sinoć, još jednom ispunivši dvoranu emocijama i glazbom.

Večer je otvorio pjesmom Idemo anđele, a potom redom izvodio svoje najveće hitove poput Lagala je grade, Poklonite mi nju za rođendan, Nije ovo moja noć, Sto svirača, ali i novije uspješnice, među kojima i Sviraj rode.

Poseban trenutak večeri dogodio se kada mu se na pozornici pridružila Jovana Pajić (36). Zajedno su otpjevali duet Ima li nade za nas, a Jovana je potom publiku osvojila i samostalnim nastupom uz pjesmu Ludilo moje.

Saša Matić i Jovana Pajić - 4 Foto: Mario Poje/Extra FM

Saša Matić i Jovana Pajić - 3 Foto: Mario Poje/Extra FM

Iza Jovane je dugogodišnja glazbena karijera, a nakon duže pauze ponovno se vraća na scenu. Njezini hitovi, uključujući Prezime se briše, ponovno osvajaju publiku, a uz glazbu, pozornost plijeni i njezin privatan život.

Saša Matić u Areni Zagreb - 7 Foto: Mario Poje/Extra FM

Jedno vrijeme mediji su je povezivali s Marijom Šerifović (41), a obje pjevačice javno su se našalile na račun tih nagađanja.

Jovana Pajić, Marija Šerifović Foto: Instagram

"Pod pretpostavkom da to stvarno i je tako, je li vi stvarno mislite da bih ja to vama rekla?! Elem, ljudi, hitno da se s tim prestane, neće imati tko više na slavu doći, molim vas, ni na slavu, Božić, rođendane! Molim vas, zaustavite to!", rekla je Marija.

Jovana je dodala: "Moram priznati da nam je genijalna zezancija na tu temu. Toliko se šalimo, pa malo i flertujemo, maštamo što bi bilo kad bi bilo. Zabavno, a vidim da je i narodu zabavno."

Jovana Pajić Foto: Instagram

Dugo godina bila je u vezi s Aleksandrom Cvetkovićem (42) iz Tropico banda, s kojim ima dvije kćeri. O razvodu je otvoreno govorila prošle godine.

Jovana Pajić Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

"U biti je uvijek taj izgovor zbog djece, ali je to samo nemogućnost da se stane na vlastite noge u tom trenutku... Nisam se udala da bih se razvela. Nisam to željela. Pa mi je to bio nekako životni poraz."

