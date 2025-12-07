Otac Meghan Markle nakon amputacije noge nada se pomirenju: "Želim upoznati unuke..."

Thomas Markle doživio je hitnu amputaciju noge na Filipinima, a iz bolničkog kreveta uputio je emotivan apel Meghan da se pomire i da napokon upozna svoje unuke.

Thomas Markle (81), otac vojvotkinje Meghan Markle, trenutno se oporavlja u bolnici na Filipinima nakon što mu je hitno amputirana lijeva noga ispod koljena.

Iz bolničkog kreveta dao je emotivan intervju u kojem je ponovno izrazio želju za pomirenjem s kćeri i istaknuo koliko mu znači mogućnost da konačno upozna svoje unuke, Archieja i Lilibet, koje još nikada nije vidio, prenosi Daily Mail.

Zdravstveni problemi pojavili su se iznenada prošlog tjedna kada mu je stopalo promijenilo boju, snažno oteklo i postalo toliko bolno da više nije mogao hodati. Njegova dugogodišnja prijateljica i novinarka Caroline Graham odmah je došla iz Los Angelesa nakon što joj je poslao poruku: "Danas ću izgubiti nogu."

Operiran je u bolnici u Cebuu, gdje se nalazi na intenzivnoj njezi.

U razgovoru iz bolničkog kreveta Markle je priznao da s Meghan nije u kontaktu, ali nada se da će se to promijeniti.

"Naravno da bih razgovarao s njom, ali nisam siguran jesu li ovo prave okolnosti. Uvijek sam govorio da sam otvoren za pomirenje. Nikad je nisam prestao voljeti. Ne želim umrijeti otuđen od Meghan. Želio bih upoznati svoje unuke. Možda bi bilo lijepo upoznati i njezina supruga."

Njihov odnos narušen je od 2018. godine, kada nije prisustvovao njezinu vjenčanju zbog zdravstvenih problema. Otad su se dodatno udaljili, a 2022. godine Markle je pretrpio moždani udar.

Njegov sin Tom mlađi opisao je dramatične trenutke koji su prethodili operaciji.

"Izgledalo je strašno. Do utorka je stopalo bilo plavo-crno, kao da tkivo odumire." U bolnici je otkriven ugrušak koji je prekinuo dotok krvi u nogu, a kirurški tim, predvođen dr. Alexanderom Kawom, zaključio je da nema druge opcije osim amputacije.

"Noga se nije mogla spasiti. Uklanjanje blokade moglo je dovesti do širenja nekroze i sepse koja bi, s obzirom na njegovo stanje, mogla biti kobna," izjavio je liječnik.

Iako se suočava s ozbiljnom situacijom, Markle i dalje zadržava smisao za humor. "Htio sam smršavjeti, ali ne baš na ovakav način! Pretpostavljam da su moji dani step-plesa gotovi," našalio se, ali i priznao strahove: "Kažu da se može osjećati fantomska bol u amputiranom udu – i ja je osjećam. Oduvijek sam bio neovisan, a pomisao da ću ostatak života možda provesti u invalidskim kolicima nije mi nimalo privlačna."

Oporavak će potrajati mjesecima, a priče o tome da mu se Meghan javila demantirao je. Bolničko osoblje navodi da nije bilo poziva, dok glasnogovornik vojvotkinje tvrdi da mu je poslala e-mail. no navodno na adresu koju ne koristi već pet godina.

Odnosi u obitelji Markle već su dugo narušeni, ponajviše zbog kontroverznih intervjua i medijskih nastupa uoči Meghanina vjenčanja, koje je ona doživjela kao izdaju povjerenja.

