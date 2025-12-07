Arena Zagreb drugu večer zaredom pjevala uglas sa Sašom Matićem: "Vi ste najbolja publika na svijetu"

Saša Matić sinoć je ponovno oduševio Arenu Zagreb, a na sceni mu se pridružila i srpska pjevačica Jovana Pajić.

I drugu večer zaredom Arena Zagreb bila je epicentar najljepših emocija i stihova uz neponovljivog Sašu Matića koji je puna tri sata držao na nogama tisuće obožavatelja i priredio im još jedan Extra koncert godine za pamćenje.

"Dobra večer, dragi moji. Neizmjerno mi je drago što šesti put u karijeri imam koncert u zagrebačkoj Areni, osjećam se kao da je prvi. Puno mi je srce. Uvijek mi je zadovoljstvo pjevati i svirati za vas", poručio je Saša pa nastavio uz omiljeni hit "Nađi novu ljubav".

"Nije valjda da ste se svi pronašli u ovoj pjesmi, ne valja to. Tko nije našao ljubav, neka je nađe večeras. A za mene ne brinite, ja sam svoju odavno našao, a to ste vi", emotivno je poručio.

Redali su se hitovi iz Sašine bogate karijere, među kojima su "Ne zovi ne piši", "Sve bi ja i ti", "Kralj izgubljenih stvari", "Ko te ljubi ovih dana" i brojni drugi. Cjelokupni glazbeni doživljaj pratila je produkcija svjetskih razmjera - vatreni topovi, laser show, raskošni LED ekrani i animacije te LED narukvice na rukama fanova koje su stvarale magičnu atmosferu u čitavoj Areni.

Uz gromoglasni aplauz publika je pozdravila glazbenu gošću, Jovanu Pajić, koja je sa Sašom izvela hit "Ima li nade za nas" i svoju uspješnicu "Ludilo moje".

"Hvala ti, Sale, što imam ovu jedinstvenu priliku, da zajedno ostavimo jedan trag u vremenu. Počašćena sam, velika mi je čast što mogu pjevati s tobom i osjetiti ljubav svih vas večeras", poručila je Jovana.



Nije nedostajalo niti vrhunskih obrada u Sašinoj izvedbi pa je s publikom uglas pjevao najveće hitove ovih prostora - od "Vratio sam se živote", preko "Miljacke, do "Cesarice".

Saša Matić donosi svoj glazbeni spektakl i 13. veljače u riječku Dvoranu Zamet, a publici u Zagrebu, koja ga je oduševljeno pozvala na bis, poručio je da jedva čeka nove susrete s njima.

"Meni je Bog dao vas i zato sam najsretniji čovjek. Zagrebačka publika je najbolja na svijetu. Uvijek mislim da ne može bolje, ali svaki put se iznenadim. Ovo je kraj samo za večeras, uvijek i zauvijek mi smo tek na početku. Volim vas puno, živi mi bili", zaključio je emotivno.

