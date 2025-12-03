Sjećate li se ove djevojčice iz Supertalenta? Uskoro će nastupati pred milijunskom publikom!

Bivša natjecateljica Supertalenta Nela Mancheska je predstavnica Sjeverne Makedonije na Dječjem Eurosongu 2025., koji će se održati u Tbilisiju 13. prosinca.

U subotu 13. prosinca u Tbilisiju će se održati 23. izdanje Dječjeg Eurosonga. Ove godine natjecat će se 18 zemalja, među kojima je i Hrvatska koju predstavlja Pločanin Marino Vrgoč, no malo tko zna da je među natjecateljima još jedna izvođačica koju je hrvatska publika imala prilike upoznati.

U pitanju je predstavnica Sjeverne Makedonije Nela Mancheska, koja će se pred milijunskom publikom predstaviti s pjesmom "Miracle".

Galerija 10 10 10 10 10

Ova 13-godišnjakinja rođena u Skoplju nastupala je u 11. sezoni "Supertalenta", koji se emitirao 2024. na Novoj TV.

Kako pišu na službenom portalu natjecanja, Nela je pronašla inspiraciju u glazbi od malih nogu, a odrastanje u glavnom gradu njegovalo je njezinu kreativnost i sigurnost kako bi kroz pjevanje mogla ispričati svoju priču.

Pogledaji ovo Celebrity S ulica talijanskih gradova na Doru: Objavljen popis natjecatelja za 2026., na popisu i odbjegli pjevač!

Nela je u osmoj epizodi prošlogodišnjeg Supertalenta izvela pjesmu "I Have Nothing" Whitney Houston, očaravši članove žirija.

"Nela je dobila ime po jednoj djevojčici koja se natjecala na Supertalentu u Hrvatskoj. Isto je imala plavu kosu, plave oči i pjevala je magično, i rekla sam da će mi se nekad u životu, ako je budem imala, kći zvati Nela. I evo je, da. Nela je tvrdoglava i uvijek ispuni ono što si je zamislila, ne popušta", ispričala je njezina majka prije nego je Nela stala na pozornicu Supertalenta.

Tada je otkrila i kako voli stvari netipične za djecu njezine dobi, pa je tako navela primjer svog kućnog ljubimca zmije.

Nela Mancheska, Supertalent - 9 Foto: Nova TV

Nela Mancheska, Supertalent - 3 Foto: Nova TV

Nela Mancheska, Supertalent - 5 Foto: Nova TV

"Veliku si stvar odradila sad, velika pjesma, mislim da trebaš više iskustva. Kad budeš pjevala više i budeš starija, glas ćeš koristiti bolje nego sad, dijamant si u nastajanju", rekao je tada Fabijan Pavao Medvešek, dok je Davor Bilman poručio: "Savršena si i sad i uživaj u svojim godinama."

Ništa manje oduševljene nisu bile ni Maja Šuput i Martina Tomčić Moskaljov.

Nela Mancheska, Supertalent - 14 Foto: Nova TV

Nela Mancheska, Supertalent - 12 Foto: Nova TV

Nela Mancheska, Supertalent - 13 Foto: Nova TV

"Izgledaš kao princeza, falio mi je tvoj osmijeh, ali prekrasno", rekla je Maja, dok je Martina dodala: "Prekrasan glas, ne znaš kud će tvoj glas u budućnosti još doći, bit će tu iznenađenja. Ovo je bilo prekrasno."

Za Nelu, ali i Marina, sada je samo nebo granica.

Doživite čaroliju Supertalenta uživo! Osigurajte svoje mjesto u publici najvećeg televizijskog spektakla i potražite svoje ulaznice za finale 12. sezone u Areni Zagreb na Eventim.hr.

Više o Marinu saznajte OVDJE.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Razotkrivena formula besprijekorne figure senzacije s Kosova: Od jednog ne odustaje!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Meri Goldašić podignula prašinu videom koji je objavila: ''Nijedna kur***ina neće biti dovoljno dobra za tebe!''

Pogledaji ovo Celebrity Mladi Slavonac o nadrealnoj slavi koju proživljava: ''Život mi se okrenuo preko noći!''

Pogledaji ovo Nekad i sad Priča o ženi čiji je život obilježio jedan od najšokantnijih trenutaka u povijesti sporta