Meri Goldašić podignula prašinu videom koji je objavila: ''Nijedna kur***ina neće biti dovoljno dobra za tebe!''

Dok se prašina oko njezina razvoda još nije ni slegla, Meri Goldašić je odlučila nasmijati cijelu regiju videom koji brutalno precizno pogađa balkansku stvarnost.

Samo nekoliko tjedana nakon što je javnost šokirala vijest o njezinu razvodu, Meri Goldašić još je jednom pokazala da je smijeh najbolji način za preživjeti životne udarce.

Domaća influencerica objavila je na Instagramu novi skeč koji se ekspresno proširio društvenim mrežama diljem regije. U svom prepoznatljivom, britkom i sarkastičnom maniru, Meri je ovog puta na nišan uzela jedan od najtipičnijih balkanskih obrazaca – odnos majke i njezina odraslog sina.

Meri Goldašić Foto: Instagram

U videu koji je u vrlo kratkom roku prikupio na tisuće reakcija, utjelovila je karikiranu verziju majke koja svom ''najboljem sinu na svijetu'' piše rođendansku poruku. U jednostavnoj crnoj trenirci, s razbarušenom frizurom i mobitelom u ruci, Goldašić je uvjerljivo dočarala lik svekrve iz najgorih noćnih mora.

U opisu videa stoji: "Rođendanski statusi majki bolesno opsjednutih svojim odraslim sinovima be like", a snimka započinje gotovo sentimentalno, da bi se ubrzo pretvorila u urnebesnu karikaturu.

"Prije svega hvala ti što si baš mene odabrao da budem tvoja majka. Od onog trenutka kad su te moje oči ugledale, ja sam znala da nijedna kurv*tina neće biti dovoljna dobra za tebe, jer nijedna nije kao ja'', glumila je na početku videa.

Meri Goldašić Foto: Instagram

U nastavku videa nizaju se topli savjeti sinu da se riješi svoje djevojke — nazvane "raspandrkačom" — te pozivi da svrati mami jer je ''umoran''.

Publiku je posebno zabavio trenutak u kojem majka zahtijeva povrat plastične ambalaže.

"Da mi vratiš sve one tapervere koje sam ti dala svaki put kad si dolazio, jer si sam gu*icu ne znaš obrisat'", rekla je Meri.

Reakcije publike uslijedile su odmah. Jedan pratitelj posebno se istaknuo citirajući najsočniji dio videa: "Sine moj kako si… to dal’ ti je žena dobro ko je je*e neka crkne", uz emotikona smijeha.

Meri Goldašić Foto: Josip Moler / CROPIX

''Ali pogled nakon ''hvala ti sto si bas mene odabrao da budem tvoja majka HAHAHAAHAH'', ''Je l' ovo indirektna prozivka'', ''Trbuh me zabolio od smijanja'', ''Logično!'', pišu joj pratitelji u komentarima.

Podsjetimo, Meri je nedavno objavila da se razvodi od supruga Jure, a ta vijest šokirala je hrvatsku javnost.

Meri Goldašić i suprug Jure Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

S Jurom ima sina, a iz braka prije Meri ima još jednog sina.

