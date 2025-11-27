Meri Goldašić objavila popis svojih estetskih korekcija: ''Sve sam si sama platila i nastavit ću''

Hrvatska influencerica Meri Goldašić s pratiteljima je podijelila iskren popis korekcija koje je imala.

Influencerica i bivša kandidatkinja kulinarskog showa MasterChef, Meri Goldašić, poznata je po svom otvorenom pristupu na društvenim mrežama, a sada je ponovno izazvala pažnju objavom u kojoj bez zadrške otkriva što je sve radila na sebi – i to u svom stilu, s puno humora i samopouzdanja.

''Ja se unaprijed ispričavam svima koji već znaju, ali opet dobivam more upita, pa da istresem još jednom jer ipak su ovdje 96% pratitelja žena i to zrelije'', napisala je.

Zatim je navela popis estetskih korekcija koje je napravila i gdje – od povećanja grudi, korekcije usana, filera i botoksa, do oblikovanja nosa i zubi, pa sve do tretmana kože, treninga i mršavljenja.

''Eto je*iga, da je pi*a biti lako, pi*ka bi bio svatko'', poručila je te dodala emotikon koji plače od smijeha.

Naglasila je i da sama sve plaća.

''Sve do jedne stavke si jesam i nastavit ću sama sebi plaćati, a to toplo savjetujem svakoj ženi, da ne ovisi ni o kom'', napisala je na Instagramu.

Inače, naša influencerica je nedavno iznenadila svoje pratitelje vijestima o svom drugom razvodu.

O svom putu transformacije također je sama pričala na društvenim mrežama.

Svoje pratitelje često oduševi brutalnim izdanjem.

