Thompsonova supruga oglasila se o drami pjevača i gradonačelnika Zagreba!

Sandra Perković putem Facebooka nešto je poručila zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću i podržala svog supruga.

Nakon što je Marko Perković Thompson putem društvenih mreža zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću poslao oštru poruku, na Facebooku se oglasila i njegova supruga Sandra Perković.

Podijelila je Thompsonov video u kojem komentira odluku zagrebačkog gradonačelnika, a uz isti je poslala jasnu poruku: "E ne možete tako... Pa je li moguće da 30 godina nakon rata se još uvijek borimo? Pjevat ćemo ljudi... pjevat ćemo".

Thompson je ovaj video objavio nakon što je Tomašević izjavio da mu zabranjuje održavanje dodatnog koncerta u Areni Zagreb 28. prosinca, a Thompsonov tim nakon ove situacije sazvao je i izvanrednu presicu za medije.

Thompson u Sinju - 5 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Osvrnuli su se tamo na ''Bojnu Čavoglave'', Tomaševića, Arenu, ali i na srpske zvijezde koje pune Arenu Zagreb.

Više čitajte OVDJE.

Nedavno se Sandra pohvalila velikim uspjehom njihove najstarije kćeri, više pogledajte OVDJE.

Thompson sa suprugom - 1 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

