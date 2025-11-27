Thompsonov menadžer ovako je komentirao rasprodane Arene Lepe Brene i Aleksandre Prijović

Tim Marka Perkovića Thompsona prokomentirao je koncerte Lepe Brene i Aleksandre Prijović u Areni Zagreb.

Thompsonov menadžerski tim, Zdravko Barišić i Mirko Gudelj, na jučerašnjoj konferenciji za medije najavili su daljnje korake pjevača koji je zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću zaprijetio radikalnijim potezima "koji mu se neće svidjeti".

Zdravko Barišić i Mirko Gudelj Foto: Damjan Tadic/Cropix

Nakon objašnjenja situacije s Tomaševićem, tim je odgovarao na pitanja novinara, a među kojima su se dotakli i pjevača koji dolaze iz Srbije, a pune Arenu Zagreb.

Mirko Gudelj, Zdravko Barisic Foto: Damjan Tadic/Cropix

Na novinarsko pitanje o tome kako se održavaju koncerti srpskih izvođača Lepe Brene, Aleksandre Prijović pa i Kafansko veče, a Thompsonu se brani, njegov menadžer Zdravko Barišić je poručio:

''Pa to pitajte gradonačelnika, a ne mene, ja sam protiv zabrana, a oni ako imaju publiku koja dolazi na te koncerte nek rade, to im je posao. Pitajte to pitanje gradonačelnika.''

Lepa Brena i Aleksandra Prijović - 9 Foto: Ranko Šuvar/Cropix

Podsjetimo, Thompson je u Areni zakazao koncert za 27. prosinca i potom zatražio još jedan datum, 28. prosinca, no Tomašević na to ne pristaje.

Marko Perković Thompson - 3 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Thompson se potom oglasio i na društvenim mrežama te Tomaševiću poručio ne baš toplu poruku. Sve pogledajte OVDJE.

Što je njegov tim poručio na pitanje hoće li se Thompson kandidirati za premijera pogledajte OVDJE.

Thompson Foto: Damir Krajac / CROPIX

