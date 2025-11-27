Tužna snimka Calvina Kleina i 46 godina mlađeg partnera izazvala lavinu reakcija na internetu

U javnosti je odjeknula snimka Calvina Kleina i njegova partnera Kevina Bakera, koja je pokrenula rasprave o njihovu odnosu i ponašanju tijekom nedavnog javnog nastupa.

Modni dizajner Calvin Klein i njegov 46 godina mlađi partner, model Kevin Baker, privukli su pozornost nakon što su se prošlog tjedna pojavili u javnosti.

Par se uputio se u njujorški East Village kako bi proslavio izlazak nove knjige fotografa Voguea, Stevena Kleina.

Calvin Klein i Kevin Baker - 1 Foto: Profimedia

Nažalost, 83-godišnji Klein naišao je na probleme prilikom ulaska u umjetničku galeriju The Brant Foundation, gdje se održavao glamurozni događaj.

Calvin je posrnuo i spotaknuo se ispred stepenica na ulazu i promrmljao da to nije očekivao dok je pokušavao popeti se uz stepenice do ulaznih vrata.

Calvin Klein i Kevin Baker - 4 Foto: Profimedia

Njegov partner Kevin, koji je izgledao potpuno nezabrinuto i hladnog izraza lica, jednostavno se odmaknuo i nije se ni potrudio pridržati partnera. U međuvremenu zaštitar je morao pomoći Kleinu da se popne na dvije stepenice, a dizajner je drugi put posrnuo.

Video pogledajte OVDJE.

Calvin Klein i Kevin Baker - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Severinu shrvao odlazak voljene osobe: ''Sad se opet negdje gore glasno smiju...''

Snimka je izazvala snažne reakcije na internetu, a mnogi korisnici društvenih mreža tvrdili su da Kevin nije pokazao dovoljno brige da pomogne Kleinu.

''Damn, nije mu ni pomogao da se popne stepenicama'', ''Tako je nepristojan što mu nije pomogao'', ''Pretpostavljam da bi Calvin mrzio da ga njegov seksi mladi partner tretira nemoćnog starca'', ''Kevin samo odrađuje svoj posao zgodnog pratitelja'', neki su od komentara.

Par je u vezi od 2016., kada su se prvi put službeno zajedno pojavili na Jesenskoj gali Američkog baletnog teatra.

Calvin Klein i Kevin Baker - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se mališana koji je sa 6 godina snimio hit sa Seve? Evo kako izgleda danas!

Sve to mnogima je bizarno jer Calvin iza sebe ima brakove sa ženama. S dizajnericom Jayne Centre oženio se 1964., a s njom je dobio i kćer Marci, koja danas radi kao televizijska producentica. U braku su bili punih deset godina, sve do 1974., kada su se i razveli, pisao je Hello Magazine.

Calvin Klein i Kevin Baker - 1 Foto: Profimedia

Drugi brak, s asistenticom Kelly Rector, bio je nešto duži. Vjenčali su se 1984. u Rimu, a razveli 1996. iako su se službeno razišli tek 2006. godine.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledi sve govore! Viktorija i Dino Rađa snimljeni u posebnom trenutku

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Izgled bez šminke holivudske glumice zapanjio svijet, uistinu je prava ljepotica!

Pogledaji ovo Preporuke Serija koja je obilježila generaciju: Počelo je finale koje nitko nije mogao dočekati!