Pogledi sve govore! Viktorija i Dino Rađa snimljeni u posebnom trenutku

Viktorija i Dino Rađa zablistali su u usklađenim crnim kombinacijama i dobroj atmosferi na koncertu Amire Medunjanin u Lisinskom.

Viktorija i Dino Rađa uživali su na koncertu Amire Medunjanin održanom u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a njihovo veselo raspoloženje zabilježile su i kamere.

Na jednoj od fotografija mogu se vidjeti kako se s osmijehom gledaju i razmjenjuju simpatične poglede, što je oduševilo mnoge.

Pogledaji ovo Celebrity Preminula dizajnerica najslavnijih zvijezda, nikad u javnosti nije otkrila svoje godine

Viktorija i Dino Rađa - 4 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Za večernji izlazak odlučili su se za usklađene crne kombinacije. Viktorija je nosila jednostavnu crnu majicu i traperice, koje je upotpunila elegantnim sakoom i cipelama na visoku petu. Dino je ostao vjeran klasičnom stilu, crnoj dolčeviti, trapericama i čizmama.

Viktorija i Dino Rađa - 2 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Viktorija i Dino Rađa - 3 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Prije nekoliko dana Viktorija i Dino oduševili su pratitelje objavama s putovanja po Španjolskoj. Više pročitajte OVDJE.

Viktorija Rađa na Instagramu - 4 Foto: Viktorija Rađa/Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Policija traga za suvlasnicom Miss Universe, izdan je nalog za uhićenje

Galerija 26 26 26 26 26

Inače, ovaj je par nedavno proslavio 24 godine braka. Proslavljeni košarkaš tada je objavio neviđene fotke njihovog vjenčanja. Pogledajte ih OVDJE.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Izgled bez šminke holivudske glumice zapanjio svijet, uistinu je prava ljepotica!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 inMagazin Životno svjedočanstvo Stijepe tenora iz Dubrovnika koji oduševljava tisuće ljudi!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pamtite li sve detalje o legendi borilačkih vještina koji nas je premlad napustio?