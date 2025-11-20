Viktorija Rađa javila se iz toplijeg kraja, no svu pažnju ukrala je fotka sa suprugom Dinom!

Viktorija Rađa objavila fotke iz Španjolske, ali svima se najviša svidila ona sa suprugom Dinom.

Viktorija Rađa ovih je dana u Španjolskoj, odakle redovito dijeli dojmove na svom Instagram profilu. U nekoliko fotografija pokazala je razne kutke Malage, a pozirala je i ispred impozantnih građevina te u Muzeju Pabla Picassa.

Viktorija Rađa na Instagramu - 3 Foto: Viktorija Rađa/Instagram

Viktorija Rađa na Instagramu - 1 Foto: Viktorija Rađa/Instagram

Međutim, pažnju njezinih pratitelja najviše je privukla jedna fotografija, ona na kojoj je s njezinim suprugom, bivšim košarkašem Dinom Rađom. Par je uhvaćen u simpatičnom trenutku, s balonima na glavi i osmijehom koji sve govori.

"Predivna Španjolska", napisala je kratko u opisu.

Viktorija Rađa na Instagramu - 4 Foto: Viktorija Rađa/Instagram

Viktorija i Dino poznati su po svom duhovitom i ležernom odnosu, a ova fotografija još je jednom potvrdila koliko su skladan i blizak par.

Viktorija Đonlić Rađa i Dino Rađa - 12 Foto: Instagram

Viktorija Đonlić Rađa i Dino Rađa - 4 Foto: Instagram

Inače, ovaj je par nedavno proslavio 24 godine braka. Proslavljeni košarkaš tada je objavio neviđene fotke njihovog vjenčanja. Pogledajte ih OVDJE.

