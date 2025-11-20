Viktorija Rađa javila se iz toplijeg kraja, no svu pažnju ukrala je fotka sa suprugom Dinom!

Viktorija Rađa objavila fotke iz Španjolske, ali svima se najviša svidila ona sa suprugom Dinom.
Viktorija Rađa ovih je dana u Španjolskoj, odakle redovito dijeli dojmove na svom Instagram profilu. U nekoliko fotografija pokazala je razne kutke Malage, a pozirala je i ispred impozantnih građevina te u Muzeju Pabla Picassa.3 vijesti o kojima se priča ''doktor je odlučio što treba'' Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...'' ''Kad je on tu...''' Ćorlukina Franka podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice samozatajni jure Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?
Međutim, pažnju njezinih pratitelja najviše je privukla jedna fotografija, ona na kojoj je s njezinim suprugom, bivšim košarkašem Dinom Rađom. Par je uhvaćen u simpatičnom trenutku, s balonima na glavi i osmijehom koji sve govori.
"Predivna Španjolska", napisala je kratko u opisu.
Viktorija i Dino poznati su po svom duhovitom i ležernom odnosu, a ova fotografija još je jednom potvrdila koliko su skladan i blizak par.
Inače, ovaj je par nedavno proslavio 24 godine braka. Proslavljeni košarkaš tada je objavio neviđene fotke njihovog vjenčanja. Pogledajte ih OVDJE.
