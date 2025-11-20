Zanosna novinarka u vrućim hlačicama s čipkom potaknula najkreativnije komentare!

Diletta Leotta pokazala noge u kratkom izdanju – a kreteni u komentarima odmah krenuli s pametovanjem

Talijanska sportska novinarka Diletta Leotta ponovno je oduševila pratitelje na Instagramu modnim izdanjem koje je teško ignorirati.

Na novim fotografijama pozira na spektakularnoj terasi, a dramatično nebo u zalasku sunca stvorilo je savršenu pozadinu za njezin upečatljiv styling.

Diletta je za ovu priliku odabrala kratku tamnozelenu kombinaciju s čipkastim detaljima koja naglašava njezine noge, a preko njega je prebacila veliku bundu koja cijelom looku dodaje dozu glamura.

Foto: Instagram

Kombinaciju je zaokružila visokim bijelim čizmama, koje dodatno izdužuju figuru i daju kontrast tamnom izdanju.

Foto: Instagram

Što kažete na ovo izdanje sportske novinarke? Predivna kao i uvijek!

Naravno, objava je odmah privukla tisuće lajkova i komentara — a mnogi su se posebno raspisali o njezinim nogama i savršenoj kombinaciji koju je odabrala.

Foto: Diletta Leotta/Instagram

Foto: Diletta Leotta/Instagram

''Volim te'', ''Wow'', ''Savršenstvo'', ''Kako da postanem ta ograda na koju je ona naslonjena'', ''Što reći? Uvijek lijepa'', ''Ljepša od zalaska sunca'', ''Ma ne možeš nam ovo raditi'', ''Kakva kombinacija'', ''Tvoja ljepota je ilegalna'', dio je komentara s Instagrama.

