Ove ljepotice bile su hrvatske Miss Universe, među njima je i fatalna mama mladog nogometaša

Od prve pobjednice 1997. do prekrasne Laure Gnjatović - prisjećamo se svih koje su nosile titulu Miss Universe.

Veliko finale 74. izbora za Miss Universe održava se u petak, 21. studenog, u 2:00 sata ujutro po hrvatskom vremenu, a Hrvatska s velikim ponosom prati nastup naše predstavnice Laure Gnjatović. Tijekom natjecanja Laura je oduševila publiku iz cijelog svijeta — svojim držanjem, elegancijom i samouvjerenim nastupima privukla je golemo zanimanje, a strani je fanovi sve češće ističu kao jedno od najugodnijih iznenađenja ovogodišnjeg izdanja.

Dok odbrojavamo do finala, prisjetili smo se i hrvatske povijesti na Miss Universeu.

Galerija 28 28 28 28 28

U našoj se zemlji izbor za Miss Universe Hrvatske održava od davne 1997. godine, a kroz više od dva desetljeća krunu je nosio impresivan niz ljepotica koje su nas ponosno predstavljale na svjetskoj pozornici.

Ivana Gržetić Foto: Cropix/Arhiva

Pogledaji ovo Celebrity Miljenik publike Jakov Jozinović premijerno predstavio svoj prvi singl!

Prva hrvatska pobjednica 1997. godine bila je Kristina Čerina iz Splita, a godinu kasnije titulu je ponijela Ivana Gržetić iz Dubrovnika. Godine 1999. lentu je osvojila Marijana Kužina iz Šibenika, dok je 2000. kruna pripala Renati Lovrinčević iz Splita, danas poznatoj i kao majci mladog nogometnog talenta Borne Buljana.

Kristina Čerina, Ivana Gržetić i Renata Lovrinčević Foto: PR

Renata Lovrinčević Buljan - 1 Foto: Ivo Vucetic/Cropix

U godinama koje su slijedile, Miss Universe Hrvatske postajale su: Maja Cecić-Vidoš iz Rijeke (2001.), Ivana Paris iz Pazina (2002.), Ivana Delač iz Rijeke (2003.), Marijana Rupčić iz Nuštra (2004.), Jelena Glišić iz Plaškog (2005.) te Biljana Mančić iz Splita (2006.). Desetu obljetnicu natjecanja obilježila je pobjeda Jelene Maroš iz Splita, a potom su titulu nosile Snježana Lončarević iz Zagreba (2008.) te Sarah Ćosić iz Splita (2009.) — koja je kasnije ostvarila jedan od najboljih hrvatskih plasmana na svjetskom izboru.

Ivana Paris, Ivana Delač i Jelena Glišić Foto: PR

Nakon njih krunu su ponosno nosile i Lana Obad (2010.) i Natalija Prica (2011.), obje iz Zagreba. Hrvatsku su zatim predstavljale i Elizabeta Burg iz Vrbanje (2012.), Melita Fabečić iz Zagreba (2013.), Ivana Mišura iz Zagreba (2014.), Barbara Ljiljak iz Splita (2015.) te Barbara Filipović iz Zagreba (2016.)

Natalija Prica Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Ivana Mišura Foto: Tea Cimas / CROPIX

Slijedile su predstavnice nove generacije — Shanaelle Petty iz Slavonskog Broda (2017.), Mia Pojatina iz Nove Gradiške (2018.), Mia Rkman s Korčule (2019.), Mirna Naiia Marić iz Zadra (2020.) te Ora Antonia Ivanišević iz Dubrovnika (2021.).

Shanaelle Petty Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Posljednjih godina titulu su osvojile Arijana Podgajski iz Krapine (2022.), Andrea Erjavec iz Perušića (2023.) i Zrinka Ćorić iz Dubrovnika (2024.).

Arijana Podgajski - 3 Foto: PR/MUH/PR

Miss Universe 2023. Andrea Erjavec - 6 Foto: Cropix

Miss Universe Hrvatske Zrinka Ćorić Foto: PR Miss Universe Hrvatske

Najbolji hrvatski rezultat na izboru za Miss Universe postigla je Sarah Ćosić, kada je ušla među top 15 najljepših žena svijeta. Veliki uspjeh ostvarila je i Elizabeta Burg, plasiravši se u top 16, a isti rezultat ponovila je i Shanaelle Petty. Istaknula se i Mia Rkman, koja je ušla u top 20, što je ujedno i posljednji značajniji hrvatski plasman na ovom prestižnom natjecanju.

Sarah Ćosić Foto: Tea Cimas / Cropix

Elizabeta Burg Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Mia Rkman Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Hrvatska je tako kroz godine imala brojne sjajne predstavnice, a sada se s velikim očekivanjima nadamo još jednom velikom rezultatu. Hoće li Laura Gnjatović ispisati novu stranicu povijesti Miss Universea za Hrvatsku, saznat ćemo uskoro.

Pogledaji ovo Celebrity Što je ovo?! Svi su gledali u Muskova stopala zbog onoga što je obuo

Što kažu kladionice za izbor Miss Universe? Hrvatskoj predviđaju povijesni uspjeh! Više o tome pisali smo OVDJE.

Naša misica Laura objavila je službenu fotku u bikiniju uoči finala natjecanja, a možete je pogledati OVDJE.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR

Za Dnevnik Nove TV Laura se javila iz Tajlanda, a kako su tekle pripreme za natjecanje saznajte OVDJE.

OVDJE saznajte gdje i kada možete pratiti završnicu 74. izbora za Miss Universe.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Zanimljivosti Od MasterChefa do borbe s epilepsijom: Tko je Meri Goldašić, čiji je razvod šokirao javnost?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hvali je cijeli svijet! Naša misica Laura objavila službenu fotku u bikiniju uoči finala natjecanja

Pogledaji ovo Nekad i sad Ovako je izgledao doček okrunjene Anice Kovač nakon izbora za Miss svijeta prije 30 godina!