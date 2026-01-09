Bradley Cooper napokon progovorio o svojim estetskim zahvatima: "Ljudi me zaustavljaju..."

Bradley Cooper izazvao je val šuškanja zbog svog mladolikog izgleda.

Glumac Bradley Cooper, koji je ovoga tjedna proslavio 51. rođendan, napokon se osvrnuo na glasine koje već mjesecima kruže – je li se podvrgnuo estetskim zahvatima?

Gostujući u popularnom podcastu SmartLess, čiji su voditelji Will Arnett i Jason Bateman, razgovor je vrlo brzo skrenuo na njegov osvježeni izgled. Arnett je komentirao da je uvjeren kako se Cooper nije operirao, a Bateman se složio. Sam Cooper nije izravno potvrdio ni opovrgnuo zahvate, ali je priznao da ga ljudi sve češće zaustavljaju i komentiraju koliko dobro izgleda, nazivajući pažnju "ludilom".

Pogledaji ovo Celebrity Dom ispunjen ljubavlju: Supruga našeg pjevača pokazala emotivan doček kod kuće nakon poroda

Bradley Cooper - 3 Foto: Profimedia

Sve je počelo u listopadu prošle godine, kada je tijekom promocije svog novog projekta Is This Thing On?, osvanuo video koji je postao viralan. Obožavatelji su odmah primijetili glatku, zategnutu kožu, punije obraze i izraženije konture lica. Usporedbe s Barryjem Manilowom i Cillianom Murphyjem brzo su se proširile društvenim mrežama.

Bradley Cooper - 2 Foto: Afp

Dodatno ulje na vatru dolio je estetski kirurg Gerard Lambe, koji nikad nije radio s Cooperom, ali je za Daily Mail rekao da glumčevo lice izgleda kao rezultat "vrlo vješto izvedenih zahvata". Po njegovim riječima, moguće je da je Cooper prošao kroz suptilan "lower facelift" ili zatezanje čeljusti, a primijetio je i da mu oči izgledaju šire i otvorenije. Unatoč svemu, Lambe ističe da sve izgleda vrlo prirodno i diskretno.

Pogledaji ovo Celebrity Najnovija fotografija Baby Lasagne sa suprugom hit je na Instagramu: ''Ako moja buduća veza nije kao ova, ne želim ju''

U pozadini svega, Cooper uživa i u privatnoj sreći. Već dvije godine je u vezi s 30-godišnjim supermodelom Gigi Hadid, s kojom planira brak. Par je zajedno od listopada 2023., a izvori bliski paru tvrde da je glumac već zatražio blagoslov njezine majke, Yolande Hadid, kako bi zaprosio Gigi.

Gigi Hadid i Bradley Cooper - 12 Foto: Profimedia

Galerija 27 27 27 27 27

Bradley Cooper sa kćerkicom - 1 Foto: Profimedia

Cooper i Gigi žele zajednički život i zbog djece. On ima kćer Leu De Seine (8) s bivšom partnericom Irinom Shayk, a Gigi ima kćer Khai Malik (5) iz veze s pjevačem Zaynom Malikom.

Bradley Cooper i Irina Shayk (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Strast ispod slapa: Maja Šuput i Šime Elez u pozama zbog kojih gore društvene mreže!

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Plaža i tanga-badić: Ova zanosna plavuša sve je više u fokusu medija i javnosti

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pitali smo vas tko treba pobijediti na Dori 2026.: Ovo su rezultati naše ankete!