Zašto su svi gledali u nos Bradleyja Coopera? Ovo nije mogao sakriti od okupljenih!

Holivudska zvijezda Bradley Cooper ponovno je privukao pažnju javnosti, no ovaj put razlog nije bio filmski projekt, već vidljiva ozljeda na nosu koju nije uspio sakriti pred objektivima fotografa.

Bradley Cooper bio je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne zbog nove uloge ili modne kombinacije, već zbog vidljive ozljede na nosu.

Slavni glumac pojavio se na večeri posvećenoj njegovu najnovijem projektu, a fotografije s događaja brzo su potaknule znatiželju javnosti.

Bradley Cooper - 1 Foto: Profimedia

Bradley Cooper - 3 Foto: Profimedia

Iako su mnogi primijetili crvenilo i ogrebotinu na njegovu nosu, zasad nije poznato kako je Cooper zadobio ozljedu. Glumac se o tome nije oglašavao, a ni njegovi predstavnici nisu otkrili dodatne detalje.

Unatoč tome, ozljeda ga očito nije omela – Cooper je cijelo vrijeme bio dobro raspoložen, nasmijan i opušten pred objektivima fotografa.

Bradley Cooper - 3 Foto: Afp

Bradley Cooper - 2 Foto: Afp

Na događaju je plijenio pažnju elegantnim izdanjem, potvrdivši još jednom status holivudske zvijezde.

I dok obožavatelji nagađaju što se točno dogodilo, jedno je sigurno – Bradley Cooper ni s manjom ozljedom nije izgubio svoj šarm, a večer posvećena njegovu radu protekla je u izvrsnom raspoloženju.

U posljednje vrijeme njegovo lice tema je društvenih mreža. Brojni fanovi tvrde da se jako promijenio.

Bradley Cooper - 1 Foto: Afp

"Iskreno, nisam ga ni prepoznao'', "Netko je rekao da sad izgleda kao Charlie Sheen – i sad to više ne mogu izbaciti iz glave", "Tip izgleda kao trećeplasirani na natjecanju dvojnika Bradleyja Coopera", "Oči su mu prazne, nema emocija", bili su samo neki od komentara.

Podsjetimo, Bradley je već neko vrijeme u vezi s 20 godina mlađom manekenkom. O kome je riječ pogledajte OVDJE.

