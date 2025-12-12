Sin Halida Bešlića oglasio se emotivnom porukom dva mjeseca nakon očeve smrti

Dino Bešlić podijelio je emotivnu poruku na društvenim mrežama svoga oca, Halida Bešlića

Na službenom Instagram profilu kralja narodne glazbe, Halida Bešlića, osvanula je dirljiva poruka koja je ganula mnoge.

Poruku je napisao njegov sin, Dino.

Dino Bešlić, Halid Bešlić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Želio bih se zahvaliti svim kolegama koji odaju počast o liku i djelu moga tate na svojim koncertima ili na bilo koji drugi način. Hvala vam puno. S poštovanjem, Dino Bešlić", poručio je.

Poruka Dine Bešlića na Instagramu Foto: Instagram

Podsjetimo, Halid nas je napustio prije dva mjeseca, a za njegov rođendan, koji je bio u studenom, njegovi najbliži okupili su se na njegovu grobu kako bi mu odali počast. Tada je u javnosti prvi put snimljena njegova voljena supruga Sejda.

Dino Bešlić na očevom grobu - 1 Foto: Facebook

Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX

