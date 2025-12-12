Koji je pravi razlog drastične fizičke transformacije nekadašnje seks-bombe?

Pamela Anderson posljednjih je godina iznenadila javnost velikom osobnom i estetskom transformacijom, odbacujući šminku i prihvaćajući prirodan izgled.

Pamela Anderson posljednjih je godina prošla kroz drastičnu transformaciju.

Nekadašnja seks bomba prestala je nositi šminku 2023. godine te je odrezala svoju prepoznatljivu plavu kosu i obojila ju u bakreno-crvenu nijansu – što je podijelilo mišljenja njezinih dugogodišnjih obožavatelja.

Pamela Anderson - 3 Foto: Afp

Pamela Anderson - 2 Foto: Afp

Sada je otkrila tajne iza svoje transformacije i objasnila kako postiže svoj prepoznatljiv izgled bez šminke.

U razgovoru za People, Pamela je priznala da koristi vlastitu liniju za njegu kože Sonsie, uključujući balzam za usne s rabarbarom umočenom u šećer te toniranu hidratantnu kremu brenda.

''Imam ovu novu Adapt kremu. To je moja nova čudesna krema. A onda imam nekoliko različitih balzama za usne. Jedan ima više sjaja, a drugi malo manje'', rekla je.

Pamela Anderson - 9 Foto: Afp

Krema, koja stoji 58 dolara, ima zeleni ton koji pomaže neutralizirati crvenilo za ujednačen izgled tena.

Zanimljivo je da je Anderson svoj ležerni izgled bez šminke predstavila 2023. godine, otprilike u isto vrijeme kada je započela suradnju sa Sonsiejem.

''Nisam shvatila da će se ljudi toliko poistovjetiti s tim, što je bilo jako lijepo, a to se savršeno uklapa i u moj brend Sonsie, koji se temelji na tome da budeš vjeran sebi'', rekla je.

Pamela Anderson - 7 Foto: Afp

Pamela Anderson - 10 Foto: Afp

Kad je riječ o kosi, Playboyeva pin-up zvijezda tvrdi da je obično sama boji koristeći boje iz drogerije.

Međutim, za svoj novi crvenkasti izgled kosu je obojila profesionalno jer je frizura zapravo namijenjena filmu koji trenutačno snima.

Njezina nedavna transformacija kose također se poklopila s time da se Anderson pridružila brendu za njegu kose Biolage.

Govoreći za People, Anderson je rekla da nije protiv šminke, ali je priznala da ju je u prošlosti koristila kao zaštitu.

Sada, kada prihvaća svoje prirodno ja, glumica kaže da je pronašla drugi oblik slobode.

''Ne razmišljam o tome kako izgledam. Stvaram lik i nekako sam u prijelaznoj fazi'', objasnila je.

Pamela Anderson - 4 Foto: Afp

Pamela Anderson - 8 Foto: Afp

''Ponekad se uhvatim kako se pogledam u ogledalo i kažem: ''O! Bože, tko je to?'' Ali zar to nije baš zabavno? Stvarno je sjajno.''

''Mislim da sam nekako provalila kod. Izgledam kao na svojim Instagram fotografijama'', dodala je.

Anderson je također rekla da sada ljepotu pronalazi u zanimljivim licima, starijim licima.

Ranije ove godine izvor je za Daily Mail rekao da je Pam oduševljena što je napokon hvaljena zbog svog suzdržanijeg izgleda i prepoznata po svom pravom talentu.

Pamela Anderson - 5 Foto: Afp

''Pamela je dobila toliko pozitivnih reakcija od žena diljem svijeta zbog svog prirodnog ‘glow upa’. Postala je ikona koja je sada poznata po tome što pokazuje svoje potpuno prirodno ja. Iako Pam priznaje da bi malo više šminke sjajno pristajalo uz njezinu haljinu, ona također shvaća da to više nije u skladu s onim što ona jest. Dotjerivati se – bilo za dodjele nagrada ili bilo gdje drugdje – značilo bi da nije vjerna sebi.''

Neki smatraju da je ovim potezom Pamela poslala jasnu poruku: ona je puno više od slike seks-bombe iz prošlosti i danas gradi novi identitet, daleko od stereotipa koji su je pratili desetljećima.

Kako izgleda njezin sin Brandon, pogledajte OVDJE.

