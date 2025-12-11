Zvijezda Kumova o porukama koje dobiva: ''Bude bizarnih stvari...''

Publika je obožava kao doktoricu Lucu, a zbog te uloge često joj prilaze po savjet. Sada je Ana Uršula Najev otvorila dušu našem Dini Stošiću te mu otkrila kako izgleda Badnjak u njezinoj obitelji, kakve poruke dobiva u inbox, ali i gdje pronalazi svoj mali komadić raja.

Iako joj raspored puca po šavovima, Ana Uršula Najev kaže da Kumove ipak ne propušta, posebno kada je u rodnom Splitu.

"Jako volim pogledati Kumove s bakom i didom, oni to naravno prate. Ono, kako im nedostajem, onda kažu: 'Ajde bar da te vidimo na televiziji'. I meni je zapravo jako fora gledati njih kako gledaju i njihove reakcije i ono… lijepo je, lijepo je vidjeti da si nekako tu u istom boravku s bakom i didom, iako nisi tu fizički."

Gledatelji je već godinama prate kao doktoricu Lucu, a ta uloga donijela je i smiješne susrete s bakama koje je katkad traže medicinske savjete.

"Pa mi se žale na tegobe: te ova ima giht, te ova ima ovo, te ova ima ono. U jednom trenutku sam čak počela i dati tu i tamo koji savjet jer mi je bilo to lakše nego objasniti da ja zapravo nisam doktorica. Kako sam, Bogu hvala, završila zdravstvenu školu, ajde — imam neko predznanje."

Kako se bliže blagdani, i njezina se kuća puni poznatom atmosferom: obiljem razgovora, mirisa i onog poznatog šušura.

"Naš Badnjak i Božić je propao Badnjak i Božić ako se netko ne posvađa. Bez mene se doma francuska raditi ne smije. I onda imamo one degustacije: 'Pa stavila si previše senfa', 'Ma nije stavila previše senfa, dobro je'. Pa to je tolika ljepota, toliko živopisno, toliko to bude strastveno. I onda se, naravno, jedva čeka ponoć da se malo čalabrcne mesa. I kako brat svira gitaru, uvijek je to popraćeno nekom pjesmom. Jako volim taj Badnjak, Badnjak mi je možda najljepši dan."

Iako stalno putuje na relaciji Zagreb–Split, njezin mir ima stalnu adresu.

"Najveći mi je mir u mom stanu u Splitu, na balkonu s pogledom na Marjan i Kaštelanski zaljev. Na tom balkonu sam ono… završila osnovnu školu, srednju školu, fakultet, napravila diplomski, napravila magistarski. Taj balkon mi je strašna inspiracija. Na njemu uvijek nešto ili napišem ili samo slušam glazbu, predivan je zalazak sunca."

A među porukama na društvenim mrežama nađe se i svega što čovjek možda ne bi poželio vidjeti prije jutarnje kave — pa ni nakon nje.

"Jedno vrijeme sam imala ideju napraviti kazališnu predstavu samo od tih poruka, to je fantastično. Bilo je dosta bizarnih stvari, ono od toga da pošaljem slike stopala. Bio je jedan čovjek koji mi je svaki dan pisao poruke o tome kako ja imam lijepe ruke. Kakve ruke, druže, nokti kao da u rudniku radim."

Dok se smije tim neobičnim porukama, ostaje vjerna svojem dalmatinskom štihu: živopisna i spontana. I baš zbog toga gledatelji je vole i doživljavaju kao nekog "svog".

