Srpska zvijezda pokazala djelić svog doma vrijednog 250 tisuća eura, 3D zidovi su pun pogodak!

Rada Manojlović pokazala je luksuzno uređen stan na Voždovcu vrijedan 250.000 eura, čiji su moderni detalji oduševili pratitelje.

Rada Manojlović iznenadila je pratitelje kratkim uvidom u svoj beogradski stan, čije je fotografije objavila na Instagramu.

Iako inače rijetko dijeli detalje iz privatnog života, ovoga puta pokazala je dio doma koji je odmah privukao pažnju javnosti.

Rada Manojlović - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Na jednoj od objava pjevačica pozira nasmijana, no mnogima je za oko zapeo moderno uređen interijer iza nje – zid ukrašen reljefnim 3D panelima, kakvi se često mogu vidjeti u luksuznim novogradnjama.

Rada Manojlović - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Prostranost, visoki stropovi i minimalistički dizajn dodatno pojačavaju dojam elegancije i suvremenog stila. Riječ je o stanu površine 70 kvadrata, koji se nalazi u popularnoj četvrti Voždovac, a procijenjena vrijednost nekretnine iznosi oko 250.000 eura.

Rada Manojlović Foto: Instagram

U stanu se nalaze dnevna soba i dvije spavaće, a kvadrat je plaćen 3.500 eura. Lokacija joj, čini se, savršeno odgovara te sve što joj treba nalazi se u neposrednoj blizini.

Aleksandra Prijović i Rada Manojlović - 1 Foto: Borna Jaksic/Pixsell

Rada je prije nekoliko mjeseci dobila neobičan poklon, a više o tome pročitajte OVDJE.

