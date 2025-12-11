Kao mali dvorac iz bajke: Zašto je ova građevina više od stoljeća predmet divljenja?

Rubislav House, dvorac u Aberdeenu koji je jedan od najimpresivnijih rezidencija u okolici Škotske, našao se na prodaji.

Na sjeveroistoku Škotske, u gradu poznatom kao Grad granita, smjestila se jedna od najimpresivnijih privatnih rezidencija u regiji –veličanstveni Rubislaw House. Na prvi pogled izgleda kao mali dvorac iz bajke, a njegova povijest i arhitektura otkrivaju zašto je ta građevina već više od stoljeća predmet divljenja.

Rubislaw House nalazi se u Aberdeenu, u elitnoj četvrti blizu Rubislaw terena, dijela grada poznatog po luksuznim viktorijanskim vilama. Te su kuće građene u razdoblju kad je Aberdeen bio jedno od najbogatijih mjesta u Škotskoj zahvaljujući industriji granita, ribarstvu i trgovini.

Rubislaw House - 1 Foto: Profimedia

Rubislaw House - 3 Foto: Profimedia

Upravo taj lokalni svjetlosivi granit s bljeskom ružičaste boje dao je gradu jedinstven izgled, pa tako i ovom impresivnom zdanju.

Rubislaw House potječe iz kraja 19. stoljeća, razdoblja kada se u Škotskoj razvijao tzv. baronijalni stil, arhitektonski pokret inspiriran srednjovjekovnim dvorcima. Do 1886. godine na tom mjestu nalazilo se staro zdanje koje je potom srušeno, majstor lože i graditelj John Morgan potom je odlučio izgraditi novu kući, a za arhitekte je angažirao Johna Pirieja i Arthura Clynea. Velika promjena dogodila se 1959. godine kada je zdanje raspodijeljeno u tri stana, no tijekom rekonstrukcije 2010. sve je ponovno spojeno u jednu kuću.

Rubislaw House - 5 Foto: Profimedia

Rubislaw House - 4 Foto: Profimedia

Najprepoznatljiviji element kuće je okrugli toranj s kupolastim krovom, tipičan za škotske dvorce. Taj detalj daje joj izgled pravog bajkovitog imanja, a dodatnu draž daje lokalni granit zbog kojeg kuća sjaji na suncu.

Rubislaw House krase vitraji u tornju, uklesani ornamenti iznad prozora, gotički lukovi na ulazu i originalna drvena vrata iz viktorijanskog razdoblja, zbog čega mnogi govore kako se takva razina detalja rijetko viđa na privatnim kućama. Iako se nalazi u urbanom dijelu Aberdeena, Rubislaw House ima ograđeni prilaz, privatni vrt i dvorište s originalnim kamenim stazama, što ga čini jednim od najekskluzivnijih rezidencijalnih posjeda u okolici.

Rubislaw House - 2 Foto: Profimedia

Rubislaw House - 8 Foto: Profimedia

Ovaj dvorac predstavlja jedno od najljepših arhitektonskih ostvarenja kasnog 19. stoljeća u Aberdeenu, a često se spominje u arhitektonskim vodičima Škotske, katalozima o viktorijanskom dizajnu i popisima najljepših granitnih vila u zemlji. Sada se ovaj dvorac ponovno našao na tržištu, a sadašnji vlasnici za njega traže 1,5 milijuna funti.

Rubislaw House - 6 Foto: Profimedia

Rubislaw House nije samo luksuzna kuća – to je komadić škotske povijesti, simbol bogatstva jedne ere i pravi arhitektonski dragulj. Sa svojim tornjem, granitnom fasadom i raskošnim detaljima izgleda kao da je ispao iz romana, a njegova priča i danas fascinira ljubitelje povijesne arhitekture i luksuznih nekretnina.

