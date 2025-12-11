Internet u nevjerici: Milenijalci u šoku nakon što je otkriveno koliko je Stiflerova mama imala godina u kultnom filmu!

Čak 25 godina nakon prvog filma iz franšize "Američka pita" mnogi filmofili iznenade se kada otkriju koliko je Jennifer Coolidge imala godina tijekom snimanja.

Gotovo 25 godina nakon izlaska kultnog filma "Američka pita" obožavatelji, osobito milenijalci, ostali su u potpunom šoku nakon što je ponovno otkriven podatak o tome koliko je godina imala legendarna Stiflerova mama.

Jennifer Coolidge utjelovila je zavodljivu "mamu svih mama", koja je u komediji iz 1999. godine bila predmet fantazija prijatelja svog tinejdžerskog sina Stiflera. No, iako je većini gledatelja izgledala starije, Coolidge je tada imala samo 38 godina.

Jennifer Coolidge - 3 Foto: Profimedia

Jennifer Coolidge - 1 Foto: Profimedia

"Hej, milenijalci, jeste li znali da je Stiflerova mama zapravo imala 38 godina?", stoji u objavi na X-u, koja je pokrenula mnoge rasprave.

"Samo 38? To je 11 godina više od mene… ne znam kako se osjećam zbog toga", "Super, imam 38… znači starija sam od Stiflerove mame", "Imam 37, nikad ne bih rekla da je mojih godina. Moram se srediti", pisali su korisnici u odgovoru.

Jennifer Coolidge - 3 Foto: Afp

Jennifer Coolidge - 2 Foto: Afp

Coolidge, koju smo kasnije gledali u filmu "Plavuša s Harvarda" te serijama "Cure bez love" i "Bijeli lotos", u više navrata otvoreno je govorila o efektu koji je uloga imala na njezinu karijeru i privatni život.

Jennifer Coolidge - 2 Foto: Profimedia

Jennifer Coolidge - 1 Foto: YouTube Screenshot

"Dobila sam puno pažnje kao MILF i puno seksualne akcije zahvaljujući 'Američkoj piti'. Bilo je mnogo prednosti tog filma. Postoje možda 200 ljudi s kojima inače nikad ne bih spavala", izjavila je Coolidge za Variety i dodala kako joj je Stiflerova majka pomogla i njezinoj prepoznatljivosti u Hollywoodu. "Možda sam dobila taj tretman jer su me vidjeli kao Stiflerovu mamu ili ženu iz 'Plavuše s Harvarda'. Odjednom su mi se počela otvarati vrata kod ljudi kod kojih nikad ne bih mogla ni zakucati."

Jennifer Coolidge - 1 Foto: Afp

Jennifer Coolidge - 2 Foto: YouTube Screenshot

U filmu njezin lik zavodi Finch­a, školskog kolegu svoga sina, što je dovelo do niza komičnih scena koje su postale dio pop-kulture. Njezin je lik upravo zbog toga dobio etiketu MILF-a (mother I'd like (to) f**k), termina koji je nakon filma postao globalno prepoznat. Istodobno, "Američka pita" zaradila je više od 235 milijuna dolara, a kasnije su snimljena još tri nastavka.

S druge strane, Coolidge, koja se vratila i u nastavcima, u međuvremenu je stekla status jedne od najomiljenijih glumica današnjice ulogom u "Bijelom lotosu", za koji je dobila i Zlatni globus.

