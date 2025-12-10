Crnogorski pjevač čeka dijete s 11 godina mlađom suprugom: Prelijepa plavuša podijelila fotografije

Dado Polumenta čeka treće dijete s 11 godina mlađom suprugom Ivonom Polumentom.

Pjevač Dado Polumenta uskoro će dobiti još jedno dijete.

Njegova supruga Ivona je trudna, a vijest je objavila na Instagramu.

''Ne znam što smo napravili da ovo zaslužimo. Ali znam da je ovo dar.

I da ćemo ga čuvati kao najtiši dokaz da ljubav još uvijek pobjeđuje. Hvala ti, živote. Po treći put'', napisala je u opisu fotografija s ultrazvuka.

Par već ima dvije kćerke, a sada s velikim uzbuđenjem očekuju dolazak novu bebu.

Ivona i Dado Polumenta - 1 Foto: Instagram

Prema riječima izvora bliskog obitelji, Ivona i ovog puta prolazi kroz slične simptome kao i ranije.

''Ivona i ovoga puta ima mučnine, kao što je imala i u prethodnim trudnoćama, pa nije isključeno da će ponovo biti djevojčica, rekao je izvor za Pink.

Ivona Polumenta - 2 Foto: Instagram

Ivona Polumenta - 8 Foto: Instagram

Ivona Polumenta - 3 Foto: Instagram

Dado i Ivona slove za jedan od najskladnijih parova na estradi, a zajedničke trenutke često dijele i na društvenim mrežama, gdje oboje zrače porodičnom harmonijom i toplinom.

Podsjetimo, Dado iz prethodne veze s Ana Marijom Kikoš ima sina Dorijana, pa mu je ovo ukupno četvrto dijete.

Inače, Ivonu zovu najzgodnijom suprugom pjevača s estrade, a 11 je godina mlađa od Dade. Više o njoj čitajte OVDJE.

