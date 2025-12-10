Ova djevojčica danas ima 22 godine i priprema se za prijestolje, a iza nje je veliki skandal s lažnim snimkama

Još od svoje devete godine princeza Catharina Amalia je prijestolonasljednica svom ocu, nizozemskom kralju Willemu Alexanderu.

Princeza Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria od Nizozemske, najstarija kći kralja Willema-Alexandera i kraljice Máxime, već godinama privlači pozornost europske javnosti. Premda je tek zakoračila u dvadesete, odnedavno 22-godišnjakinja danas nosi jednu od najvažnijih titula u europskim monarhijama – Prinses van Oranje, službenu titulu nizozemske krunske princeze.

No, iza titule krije se mlada žena koja je prošla ozbiljne izazove, skandale koje nije sama stvorila i odgovornosti kakve malo tko njezine dobi ima.

Princeza Catharina Amalia - 1 Foto: Afp

Princeza Catharina Amalia - 8 Foto: Profimedia

Catharina-Amalia rođena je 7. prosinca 2003., kao prvo dijete tadašnjeg princa Willema-Alexandera i princeze Máxime. Odmalena je bila u središtu pozornosti – Nizozemska je slavila rođenje prve buduće kraljice nakon više od stoljeća. Naime, od 1983. Nizozemci imaju apsolutnu primogenituru, što znači da prvorođeno dijete bez obzira na spol ima primat u nasljeđivanju prijestolja.

Princeza Catharina Amalia - 2 Foto: Profimedia

Princeza Catharina Amalia - 3 Foto: Afp

S mlađim sestrama Alexijom i Arianom odrasla je u relativno opuštenom okruženju u Haagu i na obiteljskom imanju Eikenhorst, a kraljevski par nastojao je kćerima pružiti što normalnije djetinjstvo.

Sve se promijenilo 2013. godine, kada je njezina baka, kraljica Beatrix abdicirala s prijestolja, nakon čega je Amalijin otac Willem-Alexander postao kralj kao prvi muškarac od 1890. godine, a Amalia službena prijestolonasljednica. Kao I u slučaju njezinih daljnjih britanskih rođaka, i Amalijin život dospio je u centar golemog interesa javnosti.

Princeza Catharina Amalia - 3 Foto: Profimedia

Princeza Catharina Amalia - 7 Foto: Profimedia

Nakon završetka prestižne škole Christelijk Gymnasium Sorghvliet u Haagu, upisala je Sveučilište u Amsterdamu, zbog čega je odbila državnu apanažu vrijednu 1.6 milijuna eura godišnje. Nizozemska kraljevska obitelj tada je priopćila kako je Amalia odlučila kako ne može prihvatiti dok ne bude obavljala kraljevske dužnosti, čime je oduševila svoje sunarodnjake.

Princeza Catharina Amalia - 8 Foto: Afp

Princeza Catharina Amalia - 7 Foto: Afp

Izrazito je akademski nastrojena, a osim materinjeg nizozemskog govori engleski i španjolski. Premda je još studentica, Amalia je već prisustvovala državnim banketima, sastancima s premijerom i službenim kraljevskim turnejama. Upoznata je s činjenicom da će jednog dana biti kraljica i polako uči sve protokole i obveze koje dolaze uz tu ulogu.

Princeza Catharina Amalia - 6 Foto: Afp

Princeza Catharina Amalia - 9 Foto: Profimedia

Krajem 2023. i početkom 2024. godine pojavile su se lažne manipulirane videosnimke koje su prikazivale Amaliu u kompromitirajućim situacijama. Radilo se o tzv. deepfake tehnologiji, a šokantno je što su snimke kružile društvenim mrežama brzinom munje.

Nizozemska vlada i kraljevska kuća odmah su reagirale potvrdivši da su snimke potpuno lažne, pokretanjem istrage i stavljanjem Amalija pod policijsku zaštitu.

Princeza Catharina Amalia - 4 Foto: Profimedia

Princeza Catharina Amalia - 5 Foto: Afp

Zbog prijetnji i uznemiravanja, morala se preseliti iz Amsterdama i završiti prvu godinu studija pod iznimno strogim sigurnosnim mjerama. Kralj Willem-Alexander rekao je tada kako je njegova obitelj "slomljena" zbog svega što Amalia prolazi.

Iako se trudi ostati izvan tabloida, smatra se jednom od najperspektivnijih europskih budućih kraljica – inteligentna, samozatajna, dobro obrazovana i svjesna svoje odgovornosti. Nizozemci je već sada vide kao simbol modernog, stabilnog i progresivnog kraljevstva.

