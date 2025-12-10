Mali detalj ukrao pozornost! Livakovićeva supruga raznježila fanove obiteljskim prizorima

Helena Livaković nakon višetjedne stanke je objavila fotogaleriju na Instagramu, pokazavši kako izgleda Girona.

Naš reprezentativni vrata Dominik Livaković od jeseni igra za španjolski klub Gironu, a zajedno s njim u Španjolsku se preselila i njegova obitelj.

Supriga Helena objavila je galeriju fotografija života ove četveročlane obitelji u dalekoj Španjolskoj, pruživši svakodnevicu mladih roditelja s dvoje djece ispod dvije godine starosti.

Helena Livaković na Instagramu Foto: Instagram

Dominik i Helena Livaković Foto: Instagram

Dominik i Helena Livaković - 1 Foto: Instagram

U ovoj galeriji Livakovići su s djecom razgledavali grad, odlazili na plažu, obišli zoološki vrt i akvarij i uživali u zajedničkom vremenu. Iako je ograničila tko joj može komentirati društvene mreže, Helenine pratitelje raznježila je fotografija na kojoj 23-mjesečni Jakov drži ruku dvoje dvomjesečne sestre Kaje.

"Ajme Španjolska, predivni ste", "Najljepši", "Najmiliji moji", "Mašalah!", napisali su joj u komentarima.

Helena Livaković - 3 Foto: Instagram

Helena Livaković - 4 Foto: Profimedia

Helena Livaković - 3 Foto: Helena Livaković/Instagram

Iako ne objavljuje često, Helena Livaković je svojim povremenim stavljanjem pažljivo odabranih fotografija dala uvid u miran obiteljski život, daleko od svjetla reflektora.

Tko je Livakovićeva majka, otkrijte OVDJE.

