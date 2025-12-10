Mali detalj ukrao pozornost! Livakovićeva supruga raznježila fanove obiteljskim prizorima

Helena Livaković nakon višetjedne stanke je objavila fotogaleriju na Instagramu, pokazavši kako izgleda Girona.
Naš reprezentativni vrata Dominik Livaković od jeseni igra za španjolski klub Gironu, a zajedno s njim u Španjolsku se preselila i njegova obitelj.3 vijesti o kojima se priča više nije u zagrebu Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi "Je l' zadrhatala ruka snimatelju?" "Za ekipu slabijeg srca - oprez!" Gomila reakcija na Severinine fotke iz muškog toaleta legendarna katarina witt Kako danas izgleda "Vatra na ledu"? Napunila je 60, a nekad su se divili njezinoj ljepoti
Supriga Helena objavila je galeriju fotografija života ove četveročlane obitelji u dalekoj Španjolskoj, pruživši svakodnevicu mladih roditelja s dvoje djece ispod dvije godine starosti.
Galerija 25 25 25 25 25
Helena Livaković na Instagramu Foto: Instagram
Dominik i Helena Livaković Foto: Instagram
Dominik i Helena Livaković - 1 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je pjevačica koja je diskvalificirana s Dore?
U ovoj galeriji Livakovići su s djecom razgledavali grad, odlazili na plažu, obišli zoološki vrt i akvarij i uživali u zajedničkom vremenu. Iako je ograničila tko joj može komentirati društvene mreže, Helenine pratitelje raznježila je fotografija na kojoj 23-mjesečni Jakov drži ruku dvoje dvomjesečne sestre Kaje.
"Ajme Španjolska, predivni ste", "Najljepši", "Najmiliji moji", "Mašalah!", napisali su joj u komentarima.
Helena Livaković - 3 Foto: Instagram
Helena Livaković - 4 Foto: Profimedia
Helena Livaković - 3 Foto: Helena Livaković/Instagram
Iako ne objavljuje često, Helena Livaković je svojim povremenim stavljanjem pažljivo odabranih fotografija dala uvid u miran obiteljski život, daleko od svjetla reflektora.
Tko je Livakovićeva majka, otkrijte OVDJE.
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Nije ni sanjao da će doći tako daleko: Brdovito putovanje Egona u MasterChefu došlo je kraju
1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Zbog nje je ostavio heroinu svog kultnog filma, a danas žive ljubavnu bajku kojoj se dive svi
Pogledaji ovo Celebrity Pala prva diskvalifikacija na Dori 2026.! Poznati su razlog i zamjena
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je pjevač koji će zamijeniti diskvalificiranu pjevačicu s Dore?