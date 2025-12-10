Tko je pjevačica koja je diskvalificirana s Dore?

Švedsko-hrvatska pjevačica Karolina Ilić diskvalificirana je s Dore 2026., nakon što je utvrđeno kako nema hrvatsko državljanstvo, što je jedan od uvjeta za prijavu.

Samo tjedan dana nakon što je objavljen popis natjecatelja Dore 2026., uslijedila je diskvalifikacija.

Kako je objavio HRT na svojim mrežnim stranicama, Karolina Ilić, koja je trebala nastupati s pjesmom "Breathe Her In", diskvalificirana je jer nema hrvatsko državljanstvo, što je jedan od uvjeta iz Pravilnika.

Naime, kako se može vidjeti po njezinim društvenim mrežama, Karolina je rođena u Švedskoj, gdje živi i radi, a u opisu njezinog kanala na Spotifyju stoji samo "Iz Švedske za Balkan".

Njezina glazba može se opisati kao spoj indie, trapa i popa, uvijek alidurajući na svoj jedinstveni pristup i karakteru.

"Glazba mi je način da izrazim tko sam i što osjećam – iskreno, autentično i s puno strasti", ispričala je za Hello Magazin, dodavši kako bi joj bila velika čast predstavljati zemlju iz koje potječe njezina obitelj. Za nju, sudjelovanje na Dori ne bi bilo samo natjecanje, već i priznanje njezinom glazbenom putu, trudu i identitetu.

Svoju prvu pjesmu objavila je prije dvije godine, a njezina diskografija se sastoji od pjesama na švedskom, engleskom i hrvatskom jeziku.

Nju će zamijeniti Gabrijel Ivić s pjesmom "Light Up!", a Dora 2025. održat će se u veljači u HRT-ovom studiju.

