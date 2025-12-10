Pretraži
drama na vidiku?

Pala prva diskvalifikacija na Dori 2026.! Poznati su razlog i zamjena

Piše E.G., Danas @ 11:50 Celebrity komentari
Statua Dore Statua Dore Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Karolina Ilić diskvalificirana je s Dore, a zamijenit će ju Gabrijel Ivić, nekadašnji natjecatelj Supertalenta.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tko je Karolina Ilić, diskvalificirana natjecateljica Dore 2026.?
zbog važnog razloga
Tko je pjevačica koja je diskvalificirana s Dore?
Karolina Ilić diskvalificirana s Dore 2026.
drama na vidiku?
Pala prva diskvalifikacija na Dori 2026.! Poznati su razlog i zamjena
Intervju Egon Jurić nakon ispadanja s MasterChefa
''teško je navesti...''
Nije ni sanjao da će doći tako daleko: Brdovito putovanje Egona u MasterChefu došlo je kraju
Thompsonovu suprugu oduševile fotografije s koncerta
"Wow!"
Thompsonova supruga pokazala što ju je najviše oduševilo s koncerta u Varaždinu!
Ljubavna priča Jamesa Camerona i Suzy Amis
punili medije svojom vezom
Zbog nje je ostavio heroinu svog kultnog filma, a danas žive ljubavnu bajku kojoj se dive svi
Gdje je danas Marko Bošnjak?
više nije u zagrebu
Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi
Ana Uršula Najev nastupila na humanitarnom koncertu Hrvatske vojske
naradena ljepotica
Svi se dive njenom talentu: Zvijezdu Kumova na posljednjem nastupu ponijeli osjećaji
Severina je objavila provokativne fotografije iz muškog WC-a
"Je l' zadrhatala ruka snimatelju?"
"Za ekipu slabijeg srca - oprez!" Gomila reakcija na Severinine fotke iz muškog toaleta
Tko je supruga Davora Gobca?
samozatajna plavuša
Tko je supruga Davora Gopca? Nekad je i sama punila pozornice, no onda se povukla iz javnosti
Thompsonova supruga Sandra u publici na varaždinskom koncertu
posebna prigoda
Thompsonova supruga pokazala s kim je uživala na njegovom koncertu u Varaždinu!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Trovanje ugljičnim monoksidom u okolici Našica
OPASNA SITUACIJA
Užas na istoku Hrvatske: Majka uključila dva uređaja istovremeno, djeca završila u bolnici!
Beba koja je promijenila statistiku u Zaboku
VELIKA RADOST
Beba koja je promijenila statistiku: Rodilište slavi poseban trenutak
Putinov čovjek ismijao "AI ministricu koja je ukrala novac" – vijest zapravo potekla s News Bara
VJEROVALI ILI NE
VIDEO Šef ruskog parlamenta prepričavao Putinu vijest s hrvatskog satiričnog portala News Bar
show
Gdje je danas Marko Bošnjak?
više nije u zagrebu
Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi
Severina je objavila provokativne fotografije iz muškog WC-a
"Je l' zadrhatala ruka snimatelju?"
"Za ekipu slabijeg srca - oprez!" Gomila reakcija na Severinine fotke iz muškog toaleta
Kako danas izgleda Katarina Witt?
legendarna katarina witt
Kako danas izgleda "Vatra na ledu"? Napunila je 60, a nekad su se divili njezinoj ljepoti
zdravlje
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Rak kostiju: Simptomi, dijagnoza, liječenje, dužina života – sve je tu!
Treba obratiti pozornost na bol
Rak kostiju: Simptomi, dijagnoza, liječenje, dužina života - sve je tu!
Nedostatak kalija (hipokalijemija): Evo kako ga prepoznati prije nego što postane opasno
Tijelo ostaje bez ključnog minerala!
Nedostatak kalija (hipokalijemija): Evo kako ga prepoznati prije nego što postane opasno
zabava
Ovako se Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Urnebesno
Ovako Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Reakcije gostiju su sve
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Ovog ima samo u Srbiji! Scena iz javnog prijevoza nasmijala društvene mreže
Bizarno
Ovog ima samo u Srbiji! Scena iz javnog prijevoza nasmijala društvene mreže
tech
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedinstven događaj
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Umire li se više od cjepiva protiv korone? Objavljeni rezultati velike studije
Provedena na 30 milijuna ljudi
Umire li se više od cjepiva protiv korone? Objavljeni rezultati velike studije
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Jedinstveno nalazište
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
sport
Lorenzo Lepore na platformi X objavio je informaciju kako je Hajduk zainteresiran za Nikitu Solomonovsa
Mlad i perspektivan
Hajduk dovodi novog napadača? Prošao je testiranja, lomi se oko odštete
Nabavio novi dres Vatrenih: Gostujuća garnitura već na meti kritika
Ha, podijeljene reakcije
Nabavili obje garniture novog dresa Hrvatske za SP: Reakcije su podijeljene, dosta kritika za plavu verziju
U Varaždin stigao s Dalićem, a onda šok! Jedva ostao živ, ostao bez nogometa, a danas živi na rubu egzistencije
Izbornik poslao apel
U Varaždin stigao s Dalićem, a onda šok: Jedva ostao živ, danas spaja kraj s krajem
tv
Kumovi: Neočekivani gost prekinuo je županovu izjavu pred medijima
KUMOVI
Neočekivani gost prekinuo je županovu izjavu pred medijima
MasterChef: Pogled koji ledi krv u žilama – crvena zona MasterChefa manje je strašna!
NAPETO!
Pogled koji ledi krv u žilama – crvena zona MasterChefa manje je strašna!
MasterChef: Egon Jurić napustio je MasterChef natjecanje - oproštaj pun podrške!
BORBA DO KRAJA!
Egon Jurić napustio je MasterChef natjecanje - oproštaj pun podrške!
putovanja
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
Šarmantna rustikalna ljepotica s pogledom kao iz bajke (i saunom i jacuzzijem)
Mini Ranch Protulipa
Za idealan odmor pokraj Karlovca: Ljepotica s pogledom kao iz bajke (i saunom i jacuzzijem)
Kolači bez dodanog bijelog šećera recepti
Idealni za blagdane
Ovi kolači i torte jako su slatki i fini, a ne sadrže ni gram bijelog šećera
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Slatki imperij
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Hrvatska nema gospodarske uvjete koji bi zaustavili iseljavanje, mora duboko promijeniti ekonomsku politiku i izgraditi nove gradove
analiza migracija
Hrvatska nema gospodarske uvjete koji bi zaustavili iseljavanje, mora duboko promijeniti ekonomsku politiku i izgraditi nove gradove
lifestyle
Ovo izdanje Ane Maslać Plenković nadmašilo je i stil krlajice Letizije i vojvotkinje Catherine
poput princeze
Ana Maslać Plenković izgleda spektakularno – evo zašto je njezin pariški stajling pun pogodak
Recept za kolač djedov brk
Obožavamo ih!
Znate li koji je ovo kolač? Imamo provjereni recept, zapravo je vrlo jednostavna priprema
Štikle koje čine razliku: Ana Maslać Plenković pogodila je modni jackpot
Odlične štikle!
Koliko su samo lijepe! Ana Maslać Plenković u štiklama koje imaju sve
sve
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
Ovo izdanje Ane Maslać Plenković nadmašilo je i stil krlajice Letizije i vojvotkinje Catherine
poput princeze
Ana Maslać Plenković izgleda spektakularno – evo zašto je njezin pariški stajling pun pogodak
Gdje je danas Marko Bošnjak?
više nije u zagrebu
Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene