Pala prva diskvalifikacija na Dori 2026.! Poznati su razlog i zamjena

Karolina Ilić diskvalificirana je s Dore, a zamijenit će ju Gabrijel Ivić, nekadašnji natjecatelj Supertalenta.

Samo tjedan dana nakon što je objavljen popis natjecatelja Dore 2026., uslijedila je diskvalifikacija.

Kako je objavio HRT na svojim mrežnim stranicama, Karolina Ilić, koja je trebala nastupati s pjesmom "Breathe Her In", diskvalificirana je jer nema hrvatsko državljanstvo, što je jedan od uvjeta iz Pravilnika.

Dora kipić Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Karolina Ilić Foto: Instagram

Ilić, koja je otišla u međuvremenu u New York, nije se oglasila na društvenim mrežama, a njezino mjesto preuzet će Gabrijel Ivić s pjesmom "Light Up".

Hrvatska javnost imala ga je priliku upoznati na programu Nove TV prije četiri godine, kada je nastupao na Supertalentu, dignuvši publiku na noge.

Gabrijel Ivić Foto: Nova TV

Gabrijel Ivić Foto: Nova TV

S ovom promjenom, popis sudionika Dore jest:

Alen Đuras - From Ashes to Flame Ananda - Dora Cold Snap - Mucho Macho Devin - Over Me Ema Bubić - Vrijeme za nas Fenksta - Memento Mori Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra Gabrijel Ivić - Light Up! Irma - Ni traga Ivan Sever - Crying Eyes Jasmina Makota - Higher Kandžija - 3 ujutro Lana Mandarić - Tama Lara Demarin - Mantra LELEK - Andromeda Lima Len - Raketa Marko Kutlić - Neotuđivo Noelle - Uninterrupted Ritam Noir - Profumi di mare Sergej - Scream Stela Rade - Nema te ToMa - Ledina Toni Sky – O ne! Zevin - My mind

Umjesto u Opatiji, Dora 2026. održat će se u HRT-ovu studiju u Zagrebu, a kao razlog selidbe navedene su financije.

HRT-ov sedmeročlani stručni žiri činili su skladatelj i glazbeni producent Tihomir Preradović, skladatelj i glazbeni producent Denis Mujadžić Denyken, pjevačica Ivana Kindl, pjevačica Mia Negovetić, radijske voditeljice Monika Lelas Halambek i Jelena Balent te glazbeni urednik na Hrvatskom radiju i autor glazbenih emisija Davor Medaković.

Ništa manje dramatično nije ni na Eurosongu, o čemu više čitajte OVDJE.

Hrvatska se poslije 11 godina vraća na Dječji Eurosong, a kako glasati za našeg predstavnika Marina Vrgoča, provjerite OVDJE.

