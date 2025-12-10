Pala prva diskvalifikacija na Dori 2026.! Poznati su razlog i zamjena

Karolina Ilić diskvalificirana je s Dore, a zamijenit će ju Gabrijel Ivić, nekadašnji natjecatelj Supertalenta.
Kako je objavio HRT na svojim mrežnim stranicama, Karolina Ilić, koja je trebala nastupati s pjesmom "Breathe Her In", diskvalificirana je jer nema hrvatsko državljanstvo, što je jedan od uvjeta iz Pravilnika.
Dora kipić Foto: Goran Kovacic/Pixsell
Karolina Ilić Foto: Instagram
Ilić, koja je otišla u međuvremenu u New York, nije se oglasila na društvenim mrežama, a njezino mjesto preuzet će Gabrijel Ivić s pjesmom "Light Up".
Hrvatska javnost imala ga je priliku upoznati na programu Nove TV prije četiri godine, kada je nastupao na Supertalentu, dignuvši publiku na noge.
Gabrijel Ivić Foto: Nova TV
Gabrijel Ivić Foto: Nova TV
S ovom promjenom, popis sudionika Dore jest:
- Alen Đuras - From Ashes to Flame
- Ananda - Dora
- Cold Snap - Mucho Macho
- Devin - Over Me
- Ema Bubić - Vrijeme za nas
- Fenksta - Memento Mori
- Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra
- Gabrijel Ivić - Light Up!
- Irma - Ni traga
- Ivan Sever - Crying Eyes
- Jasmina Makota - Higher
- Kandžija - 3 ujutro
- Lana Mandarić - Tama
- Lara Demarin - Mantra
- LELEK - Andromeda
- Lima Len - Raketa
- Marko Kutlić - Neotuđivo
- Noelle - Uninterrupted
- Ritam Noir - Profumi di mare
- Sergej - Scream
- Stela Rade - Nema te
- ToMa - Ledina
- Toni Sky – O ne!
- Zevin - My mind
Umjesto u Opatiji, Dora 2026. održat će se u HRT-ovu studiju u Zagrebu, a kao razlog selidbe navedene su financije.
HRT-ov sedmeročlani stručni žiri činili su skladatelj i glazbeni producent Tihomir Preradović, skladatelj i glazbeni producent Denis Mujadžić Denyken, pjevačica Ivana Kindl, pjevačica Mia Negovetić, radijske voditeljice Monika Lelas Halambek i Jelena Balent te glazbeni urednik na Hrvatskom radiju i autor glazbenih emisija Davor Medaković.
Ništa manje dramatično nije ni na Eurosongu, o čemu više čitajte OVDJE.
Hrvatska se poslije 11 godina vraća na Dječji Eurosong, a kako glasati za našeg predstavnika Marina Vrgoča, provjerite OVDJE.
